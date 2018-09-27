Согласно данным статистики, на конец августа 2018 года в Алтайском крае каждый пятый абонент сотовой связи совершает платежи с мобильного счета. И это не удивительно: денежные переводы "с мобильного на мобильный" сегодня — реальная альтернатива привычным банковским картам. Переводы со счет на счет мобильного телефона отличаются от банковских простотой и скоростью, а теперь это еще и абсолютно бесплатно: два крупных телеком-оператора – МТС и Мегафон — обнулили комиссию за денежные переводы между абонентами, а значит, более 150 миллионов россиян смогут оценить преимущества прогрессивного способа оплаты. Со временем платежи и переводы между счетами телефонов могут заменить банковские переводы с карты на карту.

СЕРВИС БЕЗ ЛИШНИХ "ЗАМОРОЧЕК"

Теперь не нужно вводить многозначные банковские реквизиты и оплачивать комиссию за перевод: совершить перечисление денег на счет родственника, друга, коллеги или любого другого абонента можно, просто выбрав его имя в телефонном списке контактов или введя номер вручную. Модель гаджета не имеет значения: услуга одинаково бесплатна как для владельцев кнопочных телефонов, так и для тех, кто пользуется смартфонами.

МТС также отменила комиссии за регулярные платежи с лицевых счетов абонентов МТС в мобильном приложении "МТС Деньги" и на сайте оператора. Абонентам МТС можно не бояться комиссии при оплате фиксированного доступа в интернет и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр.*

Помимо стандартных переводов, для оплаты денежными средствами с мобильного счета доступно множество сервисов – от покупок в интернет-магазинах до коммунальных платежей и штрафов ГИБДД.

КАК СОВЕРШИТЬ ПЕРЕВОД

Абоненты МТС и Мегафона могут совершить денежный перевод любым удобным способом:

на сайте: МТС — payment.mts.ru, Мегафона — money.megafon.ru

с помощью SMS: МТС #перевод, Мегафон: #сумма

USSD: МТС *115#, Мегафон: *133#

в приложениях: приложение "МТС Деньги", сервис "Кошелек МТС Деньги"; Мегафон: мобильное приложение "МегаФон.Банк".

*Комиссии сохраняются на оплату услуг сотовой связи и денежные переводы в адрес других мобильных операторов (кроме МегаФона), а также на платежи и переводы с витрин, не принадлежащих МТС.