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The Insider и Bellingcat провели собственное расследование в отношении личности Руслана Боширова, которого вместе с Александром Петровым в Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По их версии, за личностью господина Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига, передает "Коммерсант".

Согласно данным изданий, в 18 лет он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. В декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Анатолию Чепиге звание Героя России, передают The Insider и Bellingcat.

"Установить личность" Руслана Боширова сотрудникам изданий удалось, просмотрев фотографии выпускников ДВОКУ 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, они обнаружили человека, отдаленно напоминающего Боширова. В дальнейшем они воспользовались сайтом училища, на котором размещен список его выпускников, получивших звание Герой России. Возраст одного из них — Анатолия Чепиги — оказался схож с возрастом Руслана Боширова.

Напомним, Боширова и Петрова в Великобритании считают сотрудниками ГРУ. 13 сентября в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. В офисе премьера Великобритании эту версию назвали "оскорблением по отношению к умственным способностям общественности".