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Новости

СМИ раскрыли настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей

, ИА "Амител"
Сообщается, что за личностью Боширова скрывается полковник ГРУ и Герой России

Фото: viewsinnews.com

The Insider и Bellingcat провели собственное расследование в отношении личности Руслана Боширова, которого вместе с Александром Петровым в Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По их версии, за личностью господина Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига, передает "Коммерсант".

Согласно данным изданий, в 18 лет он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. В декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Анатолию Чепиге звание Героя России, передают The Insider и Bellingcat.

"Установить личность" Руслана Боширова сотрудникам изданий удалось, просмотрев фотографии выпускников ДВОКУ 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, они обнаружили человека, отдаленно напоминающего Боширова. В дальнейшем они воспользовались сайтом училища, на котором размещен список его выпускников, получивших звание Герой России. Возраст одного из них — Анатолия Чепиги — оказался схож с возрастом Руслана Боширова.

Напомним, Боширова и Петрова в Великобритании считают сотрудниками ГРУ. 13 сентября в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. В офисе премьера Великобритании эту версию назвали "оскорблением по отношению к умственным способностям общественности".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 07:39
- гость -

Обвинение терезой и борисом Кремля и лично Путина в отравлении на территории британии предателя скрипаля и его дочки советским БОЕВЫМ отравляющим веществом-верх английской прозорливости и интеллекта.

0  0
27.09.2018 08:43
- гость -

Когда RT брало интервью у этих двух перцев, сидел смотрел на Баширова, а про себя думал - 200 % физиономия ФСБшная!

0  0
27.09.2018 08:47
- гость -

тоже тогда подумал - а выправка то офицерская...

0  0
27.09.2018 09:10
- гость -

27.09.2018 08:43
- гость -
Почему 200%?Т.е. и Вы вычислили,что за физиономией Боширова скрывается физиономия Чепиги?Да Вы ценный кадр для импортной контрразведки!!!Человек-рентген!!!)))

0  0
27.09.2018 09:27
- гость -

27.09.2018 08:47
- гость -
а выправка то офицерская...

По гостиничной кровати определились?Т.е.,если спали на одноместной кроватке вдвоем ,и места хватило,значит спали по стойке смирно?))

0  0
27.09.2018 09:28
- гость -

"Возраст на сайте оказался схож"
Я ору от этих доказательств

0  0
27.09.2018 09:36
- гость -

27.09.2018 09:28
- гость -
И это еще не все.По старой английской традиции полковника скрипаля должен травить полковник,не ниже!Пусть будет этот.))

0  0
27.09.2018 10:23
- гость -

27.09.2018 08:47
- гость -
а выправка то офицерская...

По гостиничной кровати определились?Т.е.,если спали на одноместной кроватке вдвоем ,и места хватило,значит спали по стойке смирно?))
++++++++++++++++++++++++++++++++++
хайли лайкли

0  0
27.09.2018 10:29
- гость -

Да, уж - опять вляпались! Еще и Президента втянули, подставили перед всем миром - он ведь уверял, что Васечкин гражданский. Похоже в Кремле и окрестностях об Интернете вообще не знают ничего...

0  0
27.09.2018 10:32
- гость -

27.09.2018 10:29
- гость -
Так то в Интернете пишут,что Трам есть наш,и званием-майор.Неужто правда???

0  0
27.09.2018 10:40
- гость -

"Вообще, Bellingcat - это что-то вроде сирийских "белых касок", только в информационном пространстве. И по "совершенно случайному" стечению обстоятельств, и те и другие, управляются из одного и того же места - города под названием Лондон."@
А The Insider вообще чёрти что:выставляется адрес в Москве,но по этому адресу и конь не валялся.Так что информацию от этих двух"исследовательских групп" могут принимать люди только с крайне низким интеллектуальным уровнем.

0  0
27.09.2018 10:58
- гость -


27.09.2018 10:32
- гость -
Да нет такого, а майор это Путин...

0  0
27.09.2018 11:03
- гость -

27.09.2018 09:27
- гость -

сам то понял, что сказал? выправку только по кровати можешь определять?

0  0
27.09.2018 11:14
- гость -

27.09.2018 10:58
- гость -
Путин-майор?И чему вас только учат?Понаберут по объявлению.)

0  0
27.09.2018 11:19
- гость -


27.09.2018 11:14
- гость -
По объявлению это Вы, непосредственный его руководитель О. Калугин утверждает, что до подполковника хлопец не дослужил. Т.ч. все претензии генералу!

0  0
27.09.2018 11:21
- гость -

27.09.2018 11:19
- гость -
калугин еще тот "авторитет".((

0  0
27.09.2018 11:22
- гость -

Ай да Чепига, в гомосействе сознался, так еще и настоящее ФИО слили)

0  0
27.09.2018 11:24
- гость -

11:21 а кто для тебя авторитет, Ленька Усвяцов?

0  0
27.09.2018 11:32
- гость -

27.09.2018 11:24
- гость -
Не знаю такого.

0  0
27.09.2018 11:36
- гость -

27.09.2018 11:22
- гость -
А настоящее ФИО это все же какое?Где то пишут Чепига,где то Чипига,где то-Баширов,где-то-Боширов.Откройте уже тайну,как правильно то?

0  0
27.09.2018 11:42
- гость -

11:36
А правильно "открывай рот, сейчас будут санкции"

0  0
27.09.2018 11:43
гость

27.09.2018 11:36
- гость - Откройте уже тайну,как правильно то?

как правильно- даже жена и мать не знают, возможно-Кротов или Штирлиц

0  0
27.09.2018 11:50
- гость -

27.09.2018 11:43
гость
Штирлиц больше подходит.Тоже полковник.)

0  0
27.09.2018 11:55
- гость -

11:50
- гость -

Может быть рискнёте запостить фото Штирлица в форме и левой рукой в кадре?

0  0
27.09.2018 11:57
- гость -

доказательства за уши притянуты

0  0
27.09.2018 12:01
- гость -

27.09.2018 11:55
- гость -
А в левой руке что?Неужели флакон с ...?
Кстати где то читал анекдот:В баре встретились Штирлиц и Скрипаль. За встречу выпили по бутылке водки. Скрипаль мешком свалился под стол. - "Новичок"- подумал Штирлиц.

0  0
27.09.2018 12:04
- гость -

12:01
- гость -

"Новый пакет санкций" - подумали англичане.
"Госспади, только бы не новый пакет контрсанкций" - подумали россияне.

0  0
27.09.2018 12:28
- гость -

27.09.2018 12:04
- гость -
Клин клином вышибают.

0  0
27.09.2018 12:53
-гость-

как неожиданно то! кто бы мог подумать lol

0  0
27.09.2018 13:49
- гость -

Сообщается, что за личностью Боширова скрывается полковник ГРУ и Герой России

- Натурально как вы играете… И царь у вас такой… типичный! На нашего Буншу похож.(с)

0  0
27.09.2018 14:14
- гость -

Симоняша - Вы точно не из ГРУ?
Петров и Васечкин - Так точно!

0  0
27.09.2018 19:12
- гость -

говорят Скрипаль хотел давать какие-то показания в суде в польше (кажется) по делу о деньгах Путина. как и Литвиненко попёр против САМОГО ООГОГО кого попёр...

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