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Новости

Пользователей сети рассмешили Порошенко и Трамп в одинаковых костюмах

, ИА "Амител"
Некоторые предположили, что это фотошоп

Фото: twitter.com

В сети пользователи высмеяли снимок украинского и американского лидеров Петра Порошенко и Дональда Трампа с их женами Мариной и Меланьей, которую опубликовал в Twitter пресс-секретарь президента Украины Станислав Цеголко.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", — цитирует РИА Новости его подпись к снимку.

Многие пользователи сочли фото смешным.

Так, один из пользователей отметил, что дресс-код из одного гардероба, однако "кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа".

Другой комментатор предложила политикам показать единство "цветом трусов".

Некоторые пользователи поинтересовались, не пришлось ли заплатить за фото 400 тысяч долларов. Ранее СМИ отмечали, что именно такую сумму украинская сторона заплатила американским лоббистам за организацию встречи президентов Украины и США в июне прошлого года.

Также ряд юзеров заподозрили пресс-службу Порошенко в использовании фоторедактора, поскольку глава Украины кажется на снимке крупнее американского коллеги. При этом Трамп на 11 сантиметров выше Порошенко. Однако в комментариях указали, что такой эффект возник из-за того, что украинский лидер стоит ближе к фотографу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 09:57
- гость -

Почему ихние жёны в чёрных платьях и чёрных же туфлях?То нынешняя мода такая или траур по кому-то?

0  0
27.09.2018 10:54
- гость -

у Прошенки ноги тонкие)))

0  0
27.09.2018 11:34
- гость -

Чёрный стройнит.

0  0
27.09.2018 14:16
- гость -

Кумира то педрам запрещено себе создавать, чот попрошаенко ошибся похоже.

0  0
27.09.2018 20:59
татьяна

Двое из ларца одинаковых с лица...

0  0
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