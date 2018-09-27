Фото: twitter.com

В сети пользователи высмеяли снимок украинского и американского лидеров Петра Порошенко и Дональда Трампа с их женами Мариной и Меланьей, которую опубликовал в Twitter пресс-секретарь президента Украины Станислав Цеголко.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", — цитирует РИА Новости его подпись к снимку.

Многие пользователи сочли фото смешным.

Так, один из пользователей отметил, что дресс-код из одного гардероба, однако "кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа".

Другой комментатор предложила политикам показать единство "цветом трусов".

Некоторые пользователи поинтересовались, не пришлось ли заплатить за фото 400 тысяч долларов. Ранее СМИ отмечали, что именно такую сумму украинская сторона заплатила американским лоббистам за организацию встречи президентов Украины и США в июне прошлого года.

Также ряд юзеров заподозрили пресс-службу Порошенко в использовании фоторедактора, поскольку глава Украины кажется на снимке крупнее американского коллеги. При этом Трамп на 11 сантиметров выше Порошенко. Однако в комментариях указали, что такой эффект возник из-за того, что украинский лидер стоит ближе к фотографу.