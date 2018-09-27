Фото: kod.ru
Красногорский завод имени С.А. Зверева и Leica решили возродить производство фотоаппаратов "Зенит". Об этом пишет РБК.
Сообщается, что это будет не ограниченная серия продукции с особыми характеристиками, а серийные фотоаппараты с уникальным идентификационным номером.
Всего хотят выпустить 500 камер и объективов "Зенитар". Цена "Зенит-М" превысит стоимость среднего фотоаппарата.
"По умолчанию камера Leica не может стоять в ценовом сегменте с камерами массового производства. Они передали все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов", — отметили в компании, уточнив, что цены на "Зенит" будут варьироваться в премиальном сегменте от 5 до 6 тысяч евро.
С декабря продукцию будут продавать в Европе, а с января следующего года — в РФ. "Зенит-М" можно будет приобрести в онлайн-магазине "Зенит.Фото", а также ряде офлайн-магазинов России и Европы.
"Зенит" — один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов с пентапризмой. Его производили с 1952 по 1956 год. Позднее выпускались модели "Зенит-С" (1955–1961) и "Зенит-3" (1960–1962).
Комментарии
Leica просто пользуется дешёвой рабочей силой в РФ, так как подобные вещи собираются вручную.
Великолепный был фотоаппарат. Но авторы забыли еще и "Зенит-В", мне его подарили в 1969 году и пользовался я им, до середины 90-х годов. Если бы по недосмотру, ребенок его не сломал, пользовался бы и сейчас. Это здорово, что будет вновь выпускаться наш любимый "Зенит".
Уморили! на "Лейку", значит, наклеют табличку "Зенит" и выдадут за возрождение собственного производства. Аж в 500 экземплярах! А в советское время фотоаппарат "Смена 8" выпускали чуть не четверть века, если не более. Сколько было выпущено?
Вот оптика у Красногорска неплохая была, а камеры застряли где-то в середине 20-го века, и так и не поднялись на современный уровень, даже в чисто механическом виде, не говоря уже об электронике. Помню, когда в начале 90-х взял в руки "Минольту", как будто в иное измерение попал, настолько совершеннее "Зенита" было. Короче говоря, те же "Жигули"-классика.
27.09.2018 15:26
- гость -
Классика - бессмертна!