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Красногорский завод имени С.А. Зверева и Leica решили возродить производство фотоаппаратов "Зенит". Об этом пишет РБК.

Сообщается, что это будет не ограниченная серия продукции с особыми характеристиками, а серийные фотоаппараты с уникальным идентификационным номером.

Всего хотят выпустить 500 камер и ​объективов "Зенитар". Цена "Зенит-М" превысит стоимость среднего фотоаппарата.

"По умолчанию камера Leica не может стоять в ценовом сегменте с камерами массового производства. Они передали все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов", — отметили в компании, уточнив, что цены на "Зенит" будут варьироваться в премиальном сегменте от 5 до 6 тысяч евро.

С декабря продукцию будут продавать в Европе, а с января следующего года — в РФ. "Зенит-М" можно будет приобрести в онлайн-магазине "Зенит.Фото", а также ряде офлайн-магазинов России и Европы.

"Зенит" — один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов с пентапризмой. Его производили с 1952 по 1956 год. Позднее выпускались модели "Зенит-С" (1955–1961) и "Зенит-3" (1960–1962).