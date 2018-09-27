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Житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в захвате заложников. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, пишет портал "НДН.Инфо".

Инцидент произошел 19 мая 2018 года Экс-супруг решил выяснить, с кем встречается его жена, и с кухонным ножом приехал к ней на работу — в магазин "Эльдорадо". В ходе разговора бывшие супруги поссорились, и тогда мужчина напал на женщину и приставил лезвие к ее горлу.

Затем он стал требовать от работников магазина, чтобы они не подходили к нему и передали мобильник его экс-супруги для изучения контактов и просмотра снимков. Обезвредить злоумышленника смогла только приехавшая полиция.

В прокуратуре отметили, что мужчина признал вину в содеянном частично. Уголовное дело будет направлено в Дальневосточный окружной военный суд.

Новосибирцу грозит от шести до 15 лет лишения свободы и ограничение свободы сроком от года до двух лет.