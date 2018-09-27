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Министерство труда и соцзащиты населения РФ может отказаться от использования термина "инвалиды" в законодательстве. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В ведомстве заявили, что новый термин должен отражать правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Госзадание на научно-исследовательскую работу по данной теме хотят направить в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в 2018 году. Также отмечается, что вопрос будет обсуждаться и с общественными организациями инвалидов.

В министерстве изданию сообщили, что готовят также предложения по мерам, которые увеличивают число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов [они описывают происходящее на сцене, кино- и телеэкране для людей с нарушениями зрения].

В ФМБА на запрос издания о том, какие термины могут стать заменой слова "инвалид", не ответили.