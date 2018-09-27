Фото: goputin.ru
Министерство труда и соцзащиты населения РФ может отказаться от использования термина "инвалиды" в законодательстве. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В ведомстве заявили, что новый термин должен отражать правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Госзадание на научно-исследовательскую работу по данной теме хотят направить в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в 2018 году. Также отмечается, что вопрос будет обсуждаться и с общественными организациями инвалидов.
В министерстве изданию сообщили, что готовят также предложения по мерам, которые увеличивают число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов [они описывают происходящее на сцене, кино- и телеэкране для людей с нарушениями зрения].
В ФМБА на запрос издания о том, какие термины могут стать заменой слова "инвалид", не ответили.
Комментарии
страна дураков.
Вместо защиты населения термины меняем, за это получаем министерскую зарплату. Вот гении, несправедливо вас народ за неэффектиных принимает, это называется по другому.
Ай я яй, мне кажется, что собака глубже зарыта, пенсия в 65, а по инвалидности не пойдешь! работать надо! нет инвалидов!
Амик, зачем блокируем безобидные картинки?
Сколько глупцов у власти
И что, они перестанут быть инвалидами? Или просто надо их льгот лишить?
льгот лишат 101% Царь все уже решил - ему деньги нужны на дворцы и яхты, так еще дружкам необходимо лакомый кусок отвалить. Мало того они еще умудряются в войну поиграть, а там гибнут простые россияне а не сыновья ченуш.!!!
Пoпa есть, а слова нет!