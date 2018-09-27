Многие местные отделения отработали губернаторские и местные выборы хорошо, хотя есть и аутсайдеры. Итоги работы партячеек подвели на заседании регионального политсовета.

"Наш кандидат набрал более 60% в Ключевском, Краснощековском, Родинском, Заринском, Крутихинском, Кытмановском, Ельцовском, Тогульском, Петропавловском, Баевском, Солонешенском, Каменском, Тюменцевском и Алтайском районах. В 37 муниципалитетах результат выше среднекраевого", — прокомментировал секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

Также партия активно участвовала в выборах муниципального уровня. "ЕР" выдвинула 476 кандидатов на мандаты депутатов районов и сел, а также сельских глав.

"Мы получили более 73% или 343 мандата. Таким образом, как и в прошлом году, мы "держим планку" результатов партии на уровне 70%. Это хороший результат, который позволяет нам продолжать работу по развитию края и муниципалитетов, выступать проводниками курса президента и партии "Единая Россия", — добавил Александр Романенко.

Он напомнил, что партия успешно отработала на избирательной кампании президента в марте 2018 года.

"Следующие масштабные выборы – выборы депутатов Госдумы и депутатов краевого Заксобрания пройдут только в 2021 году. У нас сегодня достаточно времени, чтобы "подтянуть" отстающие местные и первичные отделения, провести аудит членов и сторонников партии, усилить проектную работу", — добавил Романенко.

Также на заседании единороссы обсудили работу партийных платформ в регионе. Это четыре дискуссионные площадки: либеральная, социальная, патриотическая и предпринимательская. Региональный политсовет закрепил региональных председателей за каждым направлением работы.