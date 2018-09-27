Фото: procryptor.com
Инцидент с российским военным самолетом Ил-20, который был сбит над Средиземным морем, мог привести к "более серьезным последствиям". Такое заявление сделал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.
"Крушение российского самолета могла иметь куда более серьезные последствия", — заявил глава правительства. При этом он не уточнил, что конкретно имеется в виду под этой фразой.
Также Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и собирается сохранить диалог с Москвой.
Напомним, Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. Жертвами инцидента стали 15 российских военных. В Минобороны РФ обвинили в произошедшем Израиль.
Комментарии
Конечно, Россия все простит, тут еще нарожают сыновей. А сбили бы самолет америкосов, и уже половина израиля была бы пустыней. А нас вертят, все кому не лень, турки, израиль, осталось хохлам утопить пару кораблей.
Во время инцидента на стреме стояли французы и британцы. Наши жутко облажались в этой ситуации. Адекватного ответа как всегда не будет.
Конечно, Россия все простит, тут еще нарожают сыновей. А сбили бы самолет америкосов, и уже половина израиля была бы пустыней. А нас вертят, все кому не лень, турки, израиль, осталось хохлам утопить пару кораблей.
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8 июня 1967 года израильскими самолетами и торпедными катерами было атаковано и серьезно повреждено американское разведывательное судно «Либерти» (корабль радиоэлектронной разведки USS Liberty). Погибло 34 человек, 171-173 моряка было ранено. Отказавшись от помощи, предложенной советским кораблем, «Либерти» ушло в Ла-Валлетту (Мальта) для срочного ремонта. Это был первый американский корабль, который подвергся огневому удару после Второй мировой войны.
Израиль заявил, что нападение на корабль было трагической ошибкой. Мол, приняли американский корабль за египетское судно. Американская администрация официально не стала оспаривать израильскую версию случившегося. Хотя уже тогда многие американские аналитики указывали (и даже доказывали данными радиоперехвата) на сговор ЦРУ и Моссада, скандал замяли.
А в случае с ил-20 даже не сам израиль сбил, а наши союзнички.
13:44
- гость -
А в случае с ил-20 даже не сам израиль сбил, а наши союзнички.
Не союзнички, а свои и сбили. Или вы думаете, что ВКС настолько глупы, что бы доверить себя охранять неопытным сирийцам?
"А нас вертят, все кому не лень, турки, израиль, осталось хохлам утопить пару кораблей"
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Ничо-ничо, зато крымваш, сирияваш и путин - ваш президент. Пока это так, вертят и будут вертеть. Терпите, вы же с колен уже встали.
"Или вы думаете, что ВКС настолько глупы, что бы доверить себя охранять неопытным сирийцам?"
Ты в начале срочную отслужи, прежде чем чушь писать с дивана. Наших охраняют свои ПВО.
14:03
- гость -
ага, "пристижнамиравойарени" , "сталибоятьсяиувожать"
Не союзнички, а свои и сбили. Или вы думаете, что ВКС настолько глупы, что бы доверить себя охранять неопытным сирийцам?
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Я допускаю такую возможность.
14:05
- гость -
Так кто там Латакию прикрывает, в которой находится Хмеймим?
14:05
- гость -
Я допускаю такую возможность.
Патовая ситуация.
14:05
Ваша Латакия 15 километров в длину и 7 в ширину. Кто там и что охраняет?
27.09.2018 14:13
- гость -
не надо тоскать каштаны из огня!
Одно непонятно: почему траур не объявили?