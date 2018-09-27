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Инцидент с российским военным самолетом Ил-20, который был сбит над Средиземным морем, мог привести к "более серьезным последствиям". Такое заявление сделал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

"Крушение российского самолета могла иметь куда более серьезные последствия", — заявил глава правительства. При этом он не уточнил, что конкретно имеется в виду под этой фразой.

Также Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и собирается сохранить диалог с Москвой.

Напомним, Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. Жертвами инцидента стали 15 российских военных. В Минобороны РФ обвинили в произошедшем Израиль.