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Нетаньяху: инцидент с Ил-20 мог привести к "более серьезным последствиям"

, ИА "Амител"
Что имеется в виду под этими словами, он не уточнил

Фото: procryptor.com

Инцидент с российским военным самолетом Ил-20, который был сбит над Средиземным морем, мог привести к "более серьезным последствиям". Такое заявление сделал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

"Крушение российского самолета могла иметь куда более серьезные последствия", — заявил глава правительства. При этом он не уточнил, что конкретно имеется в виду под этой фразой.

Также Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и собирается сохранить диалог с Москвой.

Напомним, Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. Жертвами инцидента стали 15 российских военных. В Минобороны РФ обвинили в произошедшем Израиль.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 13:17
- гость -

Конечно, Россия все простит, тут еще нарожают сыновей. А сбили бы самолет америкосов, и уже половина израиля была бы пустыней. А нас вертят, все кому не лень, турки, израиль, осталось хохлам утопить пару кораблей.

0  0
27.09.2018 13:31
- гость -

Во время инцидента на стреме стояли французы и британцы. Наши жутко облажались в этой ситуации. Адекватного ответа как всегда не будет.

0  0
27.09.2018 13:44
- гость -

Конечно, Россия все простит, тут еще нарожают сыновей. А сбили бы самолет америкосов, и уже половина израиля была бы пустыней. А нас вертят, все кому не лень, турки, израиль, осталось хохлам утопить пару кораблей.
------------
8 июня 1967 года израильскими самолетами и торпедными катерами было атаковано и серьезно повреждено американское разведывательное судно «Либерти» (корабль радиоэлектронной разведки USS Liberty). Погибло 34 человек, 171-173 моряка было ранено. Отказавшись от помощи, предложенной советским кораблем, «Либерти» ушло в Ла-Валлетту (Мальта) для срочного ремонта. Это был первый американский корабль, который подвергся огневому удару после Второй мировой войны.

Израиль заявил, что нападение на корабль было трагической ошибкой. Мол, приняли американский корабль за египетское судно. Американская администрация официально не стала оспаривать израильскую версию случившегося. Хотя уже тогда многие американские аналитики указывали (и даже доказывали данными радиоперехвата) на сговор ЦРУ и Моссада, скандал замяли.


А в случае с ил-20 даже не сам израиль сбил, а наши союзнички.

0  0
27.09.2018 13:56
- гость -

13:44
- гость -
А в случае с ил-20 даже не сам израиль сбил, а наши союзнички.

Не союзнички, а свои и сбили. Или вы думаете, что ВКС настолько глупы, что бы доверить себя охранять неопытным сирийцам?

0  0
27.09.2018 14:03
- гость -

"А нас вертят, все кому не лень, турки, израиль, осталось хохлам утопить пару кораблей"
------
Ничо-ничо, зато крымваш, сирияваш и путин - ваш президент. Пока это так, вертят и будут вертеть. Терпите, вы же с колен уже встали.

0  0
27.09.2018 14:05
- гость -

"Или вы думаете, что ВКС настолько глупы, что бы доверить себя охранять неопытным сирийцам?"
Ты в начале срочную отслужи, прежде чем чушь писать с дивана. Наших охраняют свои ПВО.

0  0
27.09.2018 14:05
- гость -

14:03
- гость -

ага, "пристижнамиравойарени" , "сталибоятьсяиувожать"

0  0
27.09.2018 14:05
- гость -

Не союзнички, а свои и сбили. Или вы думаете, что ВКС настолько глупы, что бы доверить себя охранять неопытным сирийцам?
--------
Я допускаю такую возможность.

0  0
27.09.2018 14:11
- гость -

14:05
- гость -
Так кто там Латакию прикрывает, в которой находится Хмеймим?

0  0
27.09.2018 14:13
- гость -

14:05
- гость -
Я допускаю такую возможность.

Патовая ситуация.

0  0
27.09.2018 14:17
- гость -

14:05

Ваша Латакия 15 километров в длину и 7 в ширину. Кто там и что охраняет?

0  0
27.09.2018 14:17
- гость -


27.09.2018 14:13
- гость -
не надо тоскать каштаны из огня!

0  0
27.09.2018 17:04
- гость -

Одно непонятно: почему траур не объявили?

0  0
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