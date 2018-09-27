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Обустроенную парковку, рассчитанную на 35 автомобилей, создадут рядом с детской поликлиникой №9 в Барнауле — для этого здесь вырубят несколько деревьев.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, стоянка будет оборудована рядом с центральным входом у здания №13 по улице Георгиева.
Отметим, что необходимость парковки назрела уже давно. По информации городских властей, поликлиника обслуживает 23 тысячи детского населения Индустриального района. Это полторы тысячи посещений в смену.
Расположенный на базе поликлиники детский травмпункт круглосуточно оказывает оперативную помощь маленьким пациентам с переломами, ушибами, порезами, укусами клещей и домашних животных со всех районов города. Только за предыдущую неделю в травмпункт обратилось 695 детей.
Большой поток автомобилей, на которых родители привозят своих детей, уже давно обострил проблему с парковкой — люди либо оставляют машины на улице Георгиева, чем создают пробки, либо паркуются во дворах и мешают местным жителям.
В итоге было решено сделать парковочную площадку у входа в поликлинику, для чего придется вырезать 11 берез.
По этому поводу глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин подчеркнул, что вырубку деревьев компенсируют посадками новых деревьев и кустарников на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев и улиц Энтузиастов-Георгиева.
"Также планируем продолжить закладку аллеи по улице 280-летия Барнаула вдоль введенных многоэтажек и добавить саженцев деревьев и кустарников на аллее Ленинградской. Посадки деревьев выполним в следующем году", — заверил он.
Комментарии
да неужели? дождемся на своем веку
уже третье поколение без стоянки вырастает
хотя... если в семье по 2 машины и все родители привезут каждого грудничка на осмотр то стоянку нужно на 350 мест
ходите пешком
Там не обязательно берёзы резать , места и так достаточно .
Если ГОЛОВОЙ подумать , то получится сделать стоянку без вырубки деревьев . Если самим ума не хватает , как это сделать попросите помощи у знающих людей , кликните клич и вам помогут .
да-да можно без вырезки сделать
Что только не придумают , и на что только не пойдут , чтобы побольше деревьев вырубить .
А по факту - последний зелёный микрорайон погубят и не подавятся .
И будут там места заняты жителями близлежащих домов
жителями близлежащих домов эт точно
проблему это не решит, а березы спилят.
Хорошая новость, а когда дождутся посетители 7 детской на с.армии. парковка на три машины, подъезжаешь и начинаешь выдумки где машину оставить