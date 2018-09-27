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Жители 248 населенных пунктов в Алтайском крае могут остаться без телевидения из-за вступления в силу с 1 января 2019 года изменений в федеральное законодательство о радиовещании. С этого момента действие аналогового вещания прекратится, а прием цифрового эфирного ТВ-сигнала для этих населенных пунктов невозможен.

Как сообщили в пресс-службе фракции "Единая Россия" в АКЗС, необходимо вести более наглядную агитацию среди населения. Так возможность смотреть цифровое телевидение есть у 97% населения края. Остальные жители края цифровым телесигналом не охвачены – нет технической возможности. Всего таких населенных пунктов в Алтайском крае 248, они расположены в 48 районах края, самые проблемные из них – Каменский, Солонешенский, Чарышский районы.

С информацией о том, как будет решена эта ситуация, на заседании фракции "Единая Россия" выступили врио начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк и врио министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

Максим Герасимюк сообщил, что с 1 января 2019 года в России запускается второй цифровой мультиплекс. 20 телеканалов становятся общедоступными и бесплатными. При этом территории, где существует только аналоговое телевещание, должны перейти на прием цифрового сигнала.

По словам Герасимюка, единственный выход здесь – установка спутниковых тарелок. Управление по связи и массовым коммуникациям подписало соглашение с компанией "НТВ+", предоставляющей такие услуги. Каналы второго мультиплекса – основные телевизионные каналы страны – абоненты "НТВ+" смогут смотреть без абонентской платы, необходимо будет заплатить только за само оборудование. На сегодня его стоимость – порядка 4500 рублей. С другими операторами спутникового телевидения в ведомстве пока договоренностей не достигли.

"Мы запустили опрос в муниципалитетах. В этих 248 населенных пунктах 23 104 домохозяйства, из них в настоящий момент 9 148 уже подключены к спутниковому телевидению, 12 956 (это 60%) не подключены, но почти 2,5 тысячи домохозяйств при подворовом обходе, который осуществляли главы сельсоветов, подтвердили свое согласие", – сказал Герасимюк.

Врио министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов сообщил, что социально незащищенные категории получат компенсацию. По расчетам министерства, это порядка 9 тысяч человек, что потребует 3,6 млн рублей бюджетных расходов. По словам Дайбова, компенсация будет назначаться по факту покупки антенны.

"У нас с вами осталось три месяца на активную разъяснительную работу. 13 тысяч домохозяйств не подключены к спутниковому телевидению, из них согласны 2,5 тысячи, это 10%. Остальные 10 тысяч домохозяйств либо не поняли, о чем идет речь, либо еще думают. 10 января телевещание прекратится. 10 тысяч домов, 10 января включив телевизор, увидят черный экран. Соответственно, депутаты, активно работающие с избирателями, 10-11 января могут просто не спать. Поэтому надо подключиться к работе с главами администраций и сельсоветов, проводить встречи, делать разъяснения. Это большая работа, поэтому прошу всех включиться", — сообщил на заседании заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Осипов.

Депутаты фракции поддержали предложение замруководителя фракции. Они примут участие в работе с главами районов и выедут на места для работы с населением.