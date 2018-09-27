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Власти Барнаула продолжают информировать о запуске отопления на территории краевой столице — в данный момент тепло дали в 1911 многоэтажках.

По информации администрации города, это 68,3% от общего числа домов.

"По состоянию на 27 сентября подача теплоносителя начата в ста больницах и поликлиниках, почти во всех школах (93,4%) и учреждениях дополнительного образования (90%), во всех детских садах", — добавляют в мэрии.

Городские власти напоминают, что сейчас теплоснабжение в жилые дома подается по заявкам от совета дома в управляющую организацию.

В том случае, если управляющая организация в течении суток не принимает мер по нормализации теплоснабжения, жителям необходимо обращаться в диспетчерскую службу администраций районов города: