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Отопление дали почти в 2000 многоквартирных домов в Барнауле

, ИА "Амител"
Это 68,3% от общего числа домов в городе

Фото: letim-visoko.ru

Власти Барнаула продолжают информировать о запуске отопления на территории краевой столице — в данный момент тепло дали в 1911 многоэтажках.

По информации администрации города, это 68,3% от общего числа домов.

"По состоянию на 27 сентября подача теплоносителя начата в ста больницах и поликлиниках, почти во всех школах (93,4%) и учреждениях дополнительного образования (90%), во всех детских садах", — добавляют в мэрии.

Городские власти напоминают, что сейчас теплоснабжение в жилые дома подается по заявкам от совета дома в управляющую организацию.

В том случае, если управляющая организация в течении суток не принимает мер по нормализации теплоснабжения, жителям необходимо обращаться в диспетчерскую службу администраций районов города:

  • 62-56-95 – диспетчер администрации Железнодорожного района;
  • 47-51-83 – диспетчер администрации Индустриального района;
  • 54-44-49 – диспетчер администрации Ленинского района;
  • 24-74-98 – диспетчер администрации Октябрьского района;
  • 63-08-25 – диспетчер администрации Центрального района
  • или комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула телефонам 370-532, 370-535.
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.09.2018 14:22
- гость -

Позавчера дали,но не во всех комнатах,а сегодня ночью забрали во всех,и сразу.Когда вернут в квартиру неизвестно,а счетчик в подвале крутится,и делить будут на всех,в т.ч.и на мороженных.

0  0
27.09.2018 14:45
- гость -

Нафиг оно ненужно, рано еще

0  0
27.09.2018 15:18
- гость -

сегодня ночью забрали во всех,и сразу.Когда вернут в квартиру неизвестно,а счетчик в подвале крутится
мозг у вас точно отключился если считаете что при отключенном отоплении крутится счетчик

0  0
27.09.2018 15:27
гость

Да ,да , уже второй день топим улицу открытыми окнами .

0  0
27.09.2018 15:28
гость

Точно , то-то на улице потеплело .

0  0
27.09.2018 15:46
- гость -

27.09.2018 15:18
- гость -
Квитанция показывает,что счетчик крутится и при отключенном отоплении.ЖЭУ говорит,что это ваши проблемы.Вы или сами отключаете батареи,или у вас воздушная пробка в них.Кстати у них такая же фишка с горячей водой.Отключают на месяц,и выставляют счет,как будто горячая вода была постоянно.(

0  0
27.09.2018 15:57
- гость -

27.09.2018 15:27
гость
второй день топим улицу открытыми окнами .

Это не носит массовый характер.Окна приоткрыты у немногих,и то днем,и на солнечной стороне.К вечеру таких счастливчиков уже меньше,а с утра и вовсе не заметно .Про "северян" вообще такого не скажешь.Открыть окно просто для необходимого проветривания-непозволительная роскошь.

0  0
27.09.2018 16:08
- гость -

Предложение надо пересмотреть включать отопление надо в начале августа , а то ЖКХ убытки несут.

0  0
27.09.2018 16:13
- гость -

27.09.2018 16:08
- гость -
Включать отопление надо тогда,когда оно действительно необходимо.Не позднее 15 сентября,и отключать не раньше 15 мая.

0  0
27.09.2018 16:14
- гость -


27.09.2018 15:46
- гость -
совершенная недалекость жителей просто поражает
Отключают на месяц,и выставляют счет,как будто горячая вода была постоянно.( у нормативщиков оплата идет круглый год
как работник Ук утверждаю что счетчик не крутится если нет отопления
а вам врут потому что обманывается тот кто глуп

0  0
27.09.2018 16:15
- гость -

Давно бы скинулись на теплорегулятор и у ус не дули

0  0
27.09.2018 16:19
- гость -

27.09.2018 16:14
- гость -
как работник Ук утверждаю что...вам врут потому что обманывается тот кто глуп.
Подскажите,как вывести Ваших коллег на чистую воду.Иначе зачем Вы это все написали?

0  0
27.09.2018 16:29
- гость -

Пишите в прокуратуру и Жил Инспекцию, там разберутся, только не совершайте ошибку обращаясь к депутатам - там одни обещания и у них нет полномочий.

0  0
27.09.2018 16:49
- гость -

27.09.2018 16:14
- гость -
Мы, например, не нормативщики. Стоит счетчик. Отопление отключили 2 мая, а счет пришел как за полный месяц. Кто-то обнаглел вконец, мне так кажется.

0  0
27.09.2018 20:00
гость

Опять жадные заныли...

0  0
27.09.2018 21:21
- гость -

27.09.2018 16:13
- гость -
+100000000000!

0  0
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