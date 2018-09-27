Фото: letim-visoko.ru
Власти Барнаула продолжают информировать о запуске отопления на территории краевой столице — в данный момент тепло дали в 1911 многоэтажках.
По информации администрации города, это 68,3% от общего числа домов.
"По состоянию на 27 сентября подача теплоносителя начата в ста больницах и поликлиниках, почти во всех школах (93,4%) и учреждениях дополнительного образования (90%), во всех детских садах", — добавляют в мэрии.
Городские власти напоминают, что сейчас теплоснабжение в жилые дома подается по заявкам от совета дома в управляющую организацию.
В том случае, если управляющая организация в течении суток не принимает мер по нормализации теплоснабжения, жителям необходимо обращаться в диспетчерскую службу администраций районов города:
- 62-56-95 – диспетчер администрации Железнодорожного района;
- 47-51-83 – диспетчер администрации Индустриального района;
- 54-44-49 – диспетчер администрации Ленинского района;
- 24-74-98 – диспетчер администрации Октябрьского района;
- 63-08-25 – диспетчер администрации Центрального района
- или комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула телефонам 370-532, 370-535.
Комментарии
Позавчера дали,но не во всех комнатах,а сегодня ночью забрали во всех,и сразу.Когда вернут в квартиру неизвестно,а счетчик в подвале крутится,и делить будут на всех,в т.ч.и на мороженных.
Нафиг оно ненужно, рано еще
сегодня ночью забрали во всех,и сразу.Когда вернут в квартиру неизвестно,а счетчик в подвале крутится
мозг у вас точно отключился если считаете что при отключенном отоплении крутится счетчик
Да ,да , уже второй день топим улицу открытыми окнами .
Точно , то-то на улице потеплело .
27.09.2018 15:18
- гость -
Квитанция показывает,что счетчик крутится и при отключенном отоплении.ЖЭУ говорит,что это ваши проблемы.Вы или сами отключаете батареи,или у вас воздушная пробка в них.Кстати у них такая же фишка с горячей водой.Отключают на месяц,и выставляют счет,как будто горячая вода была постоянно.(
27.09.2018 15:27
гость
второй день топим улицу открытыми окнами .
Это не носит массовый характер.Окна приоткрыты у немногих,и то днем,и на солнечной стороне.К вечеру таких счастливчиков уже меньше,а с утра и вовсе не заметно .Про "северян" вообще такого не скажешь.Открыть окно просто для необходимого проветривания-непозволительная роскошь.
Предложение надо пересмотреть включать отопление надо в начале августа , а то ЖКХ убытки несут.
27.09.2018 16:08
- гость -
Включать отопление надо тогда,когда оно действительно необходимо.Не позднее 15 сентября,и отключать не раньше 15 мая.
27.09.2018 15:46
- гость -
совершенная недалекость жителей просто поражает
Отключают на месяц,и выставляют счет,как будто горячая вода была постоянно.( у нормативщиков оплата идет круглый год
как работник Ук утверждаю что счетчик не крутится если нет отопления
а вам врут потому что обманывается тот кто глуп
Давно бы скинулись на теплорегулятор и у ус не дули
27.09.2018 16:14
- гость -
как работник Ук утверждаю что...вам врут потому что обманывается тот кто глуп.
Подскажите,как вывести Ваших коллег на чистую воду.Иначе зачем Вы это все написали?
Пишите в прокуратуру и Жил Инспекцию, там разберутся, только не совершайте ошибку обращаясь к депутатам - там одни обещания и у них нет полномочий.
27.09.2018 16:14
- гость -
Мы, например, не нормативщики. Стоит счетчик. Отопление отключили 2 мая, а счет пришел как за полный месяц. Кто-то обнаглел вконец, мне так кажется.
Опять жадные заныли...
27.09.2018 16:13
- гость -
+100000000000!