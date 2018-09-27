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Два километра линий связи построено для "Кубка чемпионов – 2018"

, ИА "Амител"
Ростелеком организовал связь на международном "Кубке чемпионов-2018" по гребле в Барнауле

Ростелеком предоставил комплекс услуг и технологий связи для проведения международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые впервые прошли в Барнауле 21-22 сентября. На базе построенной на Гребном канале оптической сети оператор развернул услуги Wi-Fi, "Интерактивное ТВ", "Видеонаблюдение. Безопасность", оказал техническую помощь в трансляции соревнований федеральному каналу "Матч ТВ". Компания провела работы по заказу Управления спорта и молодежной политики Алтайского края

"Кубок чемпионов – 2018" проходил под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) собрал титулованных спортсменов и легенд мировой гребли — олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов Европы и мира, всего из 25 стран. За два дня количество болельщиков превысило восемь тысяч человек. Для организации телекоммуникационных услуг Ростелеком построил до Гребного канала два километра магистральных оптических линий связи. Работы продолжались неделю, несмотря на сложности прохождения техники по болотистой местности вдоль реки. Еще два километра линий связи оператор проложил внутри административного помещения и из него до судейской вышки.

В зону беспроводного интернета, организованного Ростелекомом, вошла трибуна соревнований и здание спортшколы, где расположены администрация. В пятнадцати гостиничных номерах школы "Ростелеком" предоставил доступ к 100 каналам интерактивного ТВ, включая "МАТЧ ТВ", Eurosport, Eurosport HD и Eurosport Gold. Для контроля за безопасностью участников и болельщиков соревнований компания установила на территории Гребного канала и внутри административного помещения камеры видеонаблюдения. "Ростелеком" с помощью собственных магистральных каналов обеспечил съемочной бригаде российского телеканала "МАТЧ ТВ" доставку сигнала из Барнаула до Москвы для организации трансляции международных соревнований в эфире.

"Кубок чемпионов — 2018 стал одним из громких спортивных событий на Алтае. Мы несли высокую ответственность за качество предоставленной связи. Отмечу, что весь комплекс услуг отработал в штатном режиме, технические параметры выдержаны. Требования организаторов Ростелеком выполнил в полном объеме", – сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Светлана Седова.  

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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