Барнаульская "Мария-Ра" вошла в число 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Это единственный представитель Алтайского края в данном шорт-листе.
В этом году Forbes уже в шестой раз представляет негосударственную экономику России — рейтинг 200 компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам принадлежит меньше 50%. Компании ранжируются в рейтинге по выручке 2017 года. В топ-10 рейтинга вошли предприятия нефтегазовой сферы, сферы торговли и металлургические компании.
"Мария-Ра" располагается на 110-м месте (в прошлом году ритейлер занимал 106-ю строчку). Выручка компании за 2017 год составила 79,2 млрд рублей (было — 76,3 млрд рублей). Кстати, в самом первом рейтинге Forbes "Мария-Ра" занимала 125-ое место.
Всего торговой сетью открыто 1049 торговых точек в 249 населенных пунктах на территории 5 субъектов РФ: Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. "Мария-Ра" — одна из крупнейших компаний в Сибирском регионе, входящая в Топ-10 продовольственных сетей России. Ежедневно магазины сети обслуживают более 997 тысяч покупателей, всего в компании трудоустроены свыше 18 тысяч человек.
Первый магазин предприниматель Александр Ракшин открыл в 1993 году. Розничную сеть он назвал в честь своей матери Марии Ракшиной. Формат ритейлера — магазины "у дома" и супермаркеты.
На первом месте рейтинга Forbes-2018 разместилась компания "Лукойл" с годовой выручкой 5,47 трлн рублей. На втором месте в списке самых крупных частных компаний России — X5 Retail Group, выручка которой составила 1,29 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров еще одна из крупнейших нефтегазовых компаний России — "Сургутнефтегаз" с выручкой 1,27 трлн рублей.
Совокупная рублевая выручка 200 крупнейших частных компаний России за год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей, при этом самыми большими темпами (в среднем на 42,8%) в 2017 году из-за роста цен на уголь росли показатели угольных компаний, отмечают составители рейтинга.
Комментарии
За год ритейл нарастил прибыль на 2,9 млрд рублей
Выручка компании за 2017 год составила 79,2 млрд рублей (было — 76,3 млрд рублей).
амик, нарастить выручку и прибыль это разные вещи, ахаха....