Барнаульская "Мария-Ра" вошла в число 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Это единственный представитель Алтайского края в данном шорт-листе.

В этом году Forbes уже в шестой раз представляет негосударственную экономику России — рейтинг 200 компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам принадлежит меньше 50%. Компании ранжируются в рейтинге по выручке 2017 года. В топ-10 рейтинга вошли предприятия нефтегазовой сферы, сферы торговли и металлургические компании.

"Мария-Ра" располагается на 110-м месте (в прошлом году ритейлер занимал 106-ю строчку). Выручка компании за 2017 год составила 79,2 млрд рублей (было — 76,3 млрд рублей). Кстати, в самом первом рейтинге Forbes "Мария-Ра" занимала 125-ое место.

Всего торговой сетью открыто 1049 торговых точек в 249 населенных пунктах на территории 5 субъектов РФ: Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. "Мария-Ра" — одна из крупнейших компаний в Сибирском регионе, входящая в Топ-10 продовольственных сетей России. Ежедневно магазины сети обслуживают более 997 тысяч покупателей, всего в компании трудоустроены свыше 18 тысяч человек.

Первый магазин предприниматель Александр Ракшин открыл в 1993 году. Розничную сеть он назвал в честь своей матери Марии Ракшиной. Формат ритейлера — магазины "у дома" и супермаркеты.

На первом месте рейтинга Forbes-2018 разместилась компания "Лукойл" с годовой выручкой 5,47 трлн рублей. На втором месте в списке самых крупных частных компаний России — X5 Retail Group, выручка которой составила 1,29 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров еще одна из крупнейших нефтегазовых компаний России — "Сургутнефтегаз" с выручкой 1,27 трлн рублей.

Совокупная рублевая выручка 200 крупнейших частных компаний России за год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей, при этом самыми большими темпами (в среднем на 42,8%) в 2017 году из-за роста цен на уголь росли показатели угольных компаний, отмечают составители рейтинга.