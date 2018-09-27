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Госдума одобрила пенсионную реформу в заключительном чтении

, ИА "Амител"
Накануне реформу поддержали во втором чтении

Фото: mir24.tv

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении проект пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК.

Напомним, в среду, 26 сентября, депутаты поддержали проект закона во втором чтении — с учетом поправок Владимира Путина и "Единой России". В частности, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин всего на пять лет, как и для мужчин. Таким образом, пенсионный возраст для россиян будет наступать в 60 и 65 лет соответственно.

Переходный период, во время которого время выхода на пенсию постепенно будут отодвигать, продлится до 2028 года. До этого пенсионные льготы будут сохранены в границах прежнего пенсионного возраста.

Также глава государства предложил предоставить многодетным матерям право досрочного выхода на пенсию, а тем, кто должен был выйти на пенсию в 2020 и 2019 годах — право выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Также реформа предусматривает введение понятия "предпенсионный возраст", наступающий за 5 лет до выхода на пенсию. Для людей из этой категории предусмотрены повышенные пособия по безработице, а за необоснованный отказ в принятии на работу и увольнение предпенсионеров работодателей будут ждать штрафы.

Кроме этого, уменьшен рабочий стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (до 37 лет стажа для женщин и до 42 лет — для мужчин).

Напомним, первое чтение законопроекта прошло 19 июля. Против пенсионной реформы выступили "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР, однако большинством депутатов партии "Единая Россия" проект был одобрен. После этого в городах России прошли акции протеста, а социологи ФОМ и ВЦИОМ отметили падение рейтингов президента и премьер-министра.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.09.2018 17:55
- гость -

Спасибо прям огромное !

0  0
27.09.2018 17:57
гость

МВФ потребовали, шакалья власть России взяла под козырек...

0  0
27.09.2018 18:07
- гость -

Спасибо вам , добрые господа.

0  0
27.09.2018 18:14
- гость -

Власть не шакалья, а воровская. МВФ давно ни при чём, с путинскими давно никто не хочет иметь никаких дел, ибо все на практике убедились в их мошенническом характере.

0  0
27.09.2018 18:15
- гость -

А как же обещанный референду?

0  0
27.09.2018 18:17
- гость -

Позитифф

0  0
27.09.2018 18:23
- гость -

17:57
гость
МВФ потребовали

Тяжело быть тобой....это явно титанический труд - таскать на плечах вместо головы чугунную чушку весом ~ 200 килограмм.

0  0
27.09.2018 18:34
Павсекакий

Виноват Израиль, США, мелкобриты и хохлы!

0  0
27.09.2018 18:34
Павсекакий

Виноват Израиль, США, мелкобриты и хохлы!

0  0
27.09.2018 18:51
Гость

Референдума не будет, потому что народ глюпий глюпий... Не сможет правильно проголосовать...

0  0
27.09.2018 19:03
Мимопроходящий

Вот гады. Короче - редиски!

0  0
27.09.2018 19:04
- гость -

Бей своих чтоб чужие боялись.Вот принцип действия большинства наших депутатов.

0  0
27.09.2018 21:52
- гость -

Народ остался не у дел! Каждый сам за себя.

0  0
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