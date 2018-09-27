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Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении проект пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК.

Напомним, в среду, 26 сентября, депутаты поддержали проект закона во втором чтении — с учетом поправок Владимира Путина и "Единой России". В частности, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин всего на пять лет, как и для мужчин. Таким образом, пенсионный возраст для россиян будет наступать в 60 и 65 лет соответственно.

Переходный период, во время которого время выхода на пенсию постепенно будут отодвигать, продлится до 2028 года. До этого пенсионные льготы будут сохранены в границах прежнего пенсионного возраста.

Также глава государства предложил предоставить многодетным матерям право досрочного выхода на пенсию, а тем, кто должен был выйти на пенсию в 2020 и 2019 годах — право выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Также реформа предусматривает введение понятия "предпенсионный возраст", наступающий за 5 лет до выхода на пенсию. Для людей из этой категории предусмотрены повышенные пособия по безработице, а за необоснованный отказ в принятии на работу и увольнение предпенсионеров работодателей будут ждать штрафы.

Кроме этого, уменьшен рабочий стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (до 37 лет стажа для женщин и до 42 лет — для мужчин).

Напомним, первое чтение законопроекта прошло 19 июля. Против пенсионной реформы выступили "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР, однако большинством депутатов партии "Единая Россия" проект был одобрен. После этого в городах России прошли акции протеста, а социологи ФОМ и ВЦИОМ отметили падение рейтингов президента и премьер-министра.