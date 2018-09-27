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Аналитическое агентство "Автостат" составило топ-10 популярнейших в России легковых машин с дизельным двигателем. Об этом пишет РИА Новости.

Возглавил перечень внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — на 1 июля текущего года в РФ было зарегистрировано 86,7 тысячи таких авто. На втором и третьем месте оказались Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero с показателями 76,7 тысячи экземпляров и 66,1 тысячи соответственно.

В пятерку лидеров также попали пикап Toyota Hilux (63,2 тысячи штук) и Volkswagen Touareg (61 тысяча авто).

Еще в перечне фигурируют две модели Mitsubishi — джип Pajero Sport и пикап L200, а также Kia (Sorento), Hyundai (Santa Fe) и SsangYong (Kyron).

Агентство отмечает, что всего в стране насчитывается 2,12 миллиона легковушек с дизельным двигателем.