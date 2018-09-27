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Российский Минтруд заявил, что не собирается отказываться от понятия "инвалид". Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее СМИ написали о планах ведомства отказаться от применения в законодательстве этого термина. "Это не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве посетовали на "искажение сути комментариев" пресс-службы министерства. "В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия "инвалид" без намерения отказаться от применения термина в законодательстве", — подчеркивается в сообщении.

В Минтруда добавили, что в законе о соцзащите инвалидов термин "инвалид", дающийся в первой статье документа, хотят уточнить в соответствии с нормами международного права. В результате должна быть усилена соцзащита людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сообщается, что проработка этого и других положений законодательства будет вестись в 2019-2020 годах "в тесном взаимодействии с общественными уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в РФ, с экспертным и научным сообществом".