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Минэкономики разрабатывает варианты смягчения визового режима, следует из паспорта федерального проекта "Экспорт услуг", копия которого есть у РБК. В частности, для путешествий по ключевым туристическим маршрутам предложено использовать аналог паспорта болельщика, сообщил изданию источник, знакомый процессом обсуждения.

В разработку пакетного продукта планируют добавить рекомендуемые места посещения, рестораны, отели, транспортную карту или CityPass. Иностранец, купивший подобный тур, сможет рассчитывать на упрощенный въезд. Целевые страны, граждане которых могут воспользоваться этой услугой, будут определяться платежеспособностью туристов и соображениями безопасности.

В паспорте проекта указано, что экспорт услуг в туристических, медицинских и образовательных поездках к 2024 году должен достичь $15,47 млрд (против $8,95 млрд по итогам 2017 года). Упрощение визового режима для иностранцев, приезжающих в Россию с туристическими, деловыми и гуманитарными целями,— одна из мер достижения показателей. Эта возможность распространяется на граждан "целевых стран", но подробностей в документе пока нет.

В ведомстве подтвердили подлинность документа. В сентябре Минэкономики начало курировать туристическую отрасль, которую раньше вело Минкультуры.