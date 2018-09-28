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Проверенный бренд: как на алтайских продуктах появляется "+100 к здоровью"

, ИА "Амител"
Компании-производители все чаще пытаются заполучить на свои товары престижный знак качества

Фото: facebook.com

Уже несколько лет жители Алтайского края имеют возможность приобретать в торговых сетях продукцию под особым товарным знаком. Он подчеркивает не только региональное происхождение товара, но и высокое качество производимой продукции. Речь идет о бренде "Алтайские продукты. + 100 к здоровью".

Заметим, что в первую очередь это не "пропаганда" местных продуктов, а популяризация здорового питания среди населения. Кстати, получить данный знак качества не так просто, как кажется со стороны.

Во-первых, компания-претендент не должна находиться в стадии реорганизации или банкротства. За ней не должно числиться никаких долгов по зарплате, кроме того, юрлицу необходимо своевременно делать выплаты в бюджеты всех уровней. Немаловажно и то, что производство должно обязательно осуществляться на территории Алтайского края. Наконец, компании необходимо строго соблюдать требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

После того, как претендент на получение товарного знака "Алтайские продукты. +100 к здоровью" предоставит все необходимые документы, в течение месяца его заявление рассмаривается экспертами и выносится решение. Экспертами комиссии по предоставлению знака являются представители Роспотребнадзора, органов сертификации и АлтГТУ.

Кстати, предусмотрен и механизм отзыва товарного знака. Это случится, если производитель будет привлечен более 1 раза в течение года к административной ответственности. Причем речь идет о правонарушении, посягающем на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения либо в области защиты прав потребителей.

Портал Amic.ru пообщался с несколькими представителями алтайской "пищевки", чтобы выяснить как долго они шли к получению регионального бренда, а также какие преимущества он сулит.

Как рассказали изданию в компании "Модест", вся молочная продукция производителя имеет маркировку "Алтайские продукты. +100 к здоровью". При этом брендирование на предприятии прошли еще в 2015-2016 годах. Для компании, которая специализируется на выпуске продукции для детей, это особенно важно. Во-первых, "Модест" тем самым подтвержает высокое качество своей "молочки". Во-вторых, учитывая, что продукция "Модеста" поставляется еще и в соседние регионы — Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области — это помогает знакомить местного потребителя с высококачественными алтайскими продуктами, выделять их из общей массы товара. Что особенно важно, позиционирование происходит именно в сфере детского питания.

Бренд "Алтайские продукты" подразумевает повышенный уровень ответственности за свою продукцию. На предприятии ведется постоянный контроль качества. Для производства продукции используется молоко только высшего и первого сорта, согласно ГОСТ. "Модест" принципиально не использует никаких красителей, ароматизаторов и консервантов.

Не менее показательна история компании "Рикон". Она выпускает высококачественную продукцию из натурального сырья. В основном это твердые и мягкие сыры, а также сливочное масло. Товары под маркой ООО "Рикон" можно купить во многих регионах России. Это почти весь Сибирский и Дальневосточный федеральный округа, а также Москва и Московская область.

Вся продукция выпускается без консервантов, заменителей и красителей, с добавлением натуральных специй (базилик, перец, укроп, тмин). В июле 2018 года "Рикон" получил право на использование знака "Алтайские продукты + 100 к здоровью". В настоящее время он нанесен на 22 вида продукции. Среди них 19 наименований сыров и три вида масла.

В компании "Рикон" заявили, что надеются с помощью нового товарного знака дополнительно подкрепить мнение о высоком качестве собственной продукции. Вся она относится к сегменту премиум-класса. Бренд — это дополнительное конкурентное преимущество на рынке, которое в идеале приведет к увеличению спроса на предлагаемые товары.

Алтайские предприятия стремятся получить региональный бренд не только в молочной отрасли. В этом смысле показательным примером является агропромышленная компания "Колос".

На текущий момент компания находится в числе лидеров растениеводства в Алтайском крае. В год она производит и реализует до 35 тысяч тонн зерновых и 8,5 тысяч тонн масличных культур.

В настоящее время "Колос" выпускает жареную семечку под торговыми марками "Семечки покровские" в трех видах упаковки, в изготовлении которой используется собственное сырье. Технология производства позволяет избежать использования пищевых добавок и пальмового масла. В январе 2018 года компания выпустила на рынок новый продукт под торговой маркой "Семечки народные". Они выделяются необычным дизайном упаковки, сохраняя при этом традиционное качество продукции компании. Семечки выпускаются в удобных упаковках по 90 и 300 грамм. Обе марки получили на свою упаковку лейбл "Алтайские продукты. + 100 к здоровью". При этом как отметили в "Колосе", семечки не имеют такого длительного срока годности, как у конкурентов, но являются абсолютно безопасной и качественной продукцией. Компания и впредь не на намерена искусственно продлять "срок жизни" продукции за счет химических добавок.

Добавим, в настоящее время около 30 предприятий в регионе имеют право наносить на свою этикетку товарный знак "Алтайские продукты. + 100 к здоровью". Для того, чтобы потребитель мог отслеживать всю многочисленную линейку продуктов под этим брендом создан специальный сайт — altaiprod.ru.

Напомним, что алтайские продукты – это всегда экологически чистые, вкусные и полезные продукты, выработанные только из натурального сырья. Им действительно можно доверять, не опасаясь за свое здоровье.

Учитывая, что далеко не каждому предприятию дается право пользования региональным брендом, покупатель может быть точно уверен: наличие символики – знак высокого качества. Компании, получившие право на "Алтайские продукты. + 100 к здоровь" действительно наносят полную и достоверную информацию на этикетку своей продукции и не вводят потребителей в заблуждение.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

28.09.2018 08:28
- гость -

Основные требования не о качестве продукта, а о поборах и сборах)))

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28.09.2018 09:50
- гость -

Знак качества должен быть за качество, а не за деньги ребятки.

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