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МВД РФ с 6 октября вводит новые правила регистрации автомобилей. Теперь впервые будет можно зарегистрировать машину с электронным паспортом транспортного средства (ПТС) в подразделении ГИБДД, пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, теперь заявители сами определяют предпочтительный тип паспорта авто.

Также, отметила Волк, соответствующим приказом закрепляется антикоррупционный механизм выдачи госзнаков — срок их хранения увеличивается с 180 до 360 суток по заявлениям собственников машин.

Кроме этого, документ регулирует и сильно упрощает порядок внесения данных о замененном двигателе авто — нужно предоставить машину на осмотр, и по его итогам данные о номере двигателя будут внесены в информационные системы ГИБДД и паспорт машины. Волк подчеркнула важность того, чтобы замененный двигатель совпадал по типу и модели с ранее установленным, имел оригинальную заводскую маркировку и не находился в розыске.

Также она рассказала, что в Госавтоинспекции уточнили порядок выдачи регистрационных знаков "Транзит" на вывозимые транспортные средства, расширили перечень документов, которые подтверждают утилизацию транспортного средства и являются основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.

Проект приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.