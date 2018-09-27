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Кремль не согласен с точной зрения украинского лидера Петра Порошенко о том, что СМИ России ассоциируются с фейковыми новостями. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT.

При этом пресс-секретарь главы государства назвал распространение ложных новостей очень серьезным заболеванием современных СМИ.

"Это проблема, которая, наверное, свойственна СМИ во всём мире, и, безусловно, она заслуживает общего внимания", — добавил Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что считает неправильным ассоциировать СМИ всей страны с теми, которые дают "некачественную лживую информацию".

"Мы не согласны с такой точкой зрения", — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее украинский лидер в ответ на вопрос российских журналистов в ООН назвал их "фейком" и постарался быстрее уйти, однако по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации.