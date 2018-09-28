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Евгений Назаров, один из участников шоу "Замуж за Бузову", согласен покинуть проект за два миллиона рублей. При этом сам Евгений, как заявлено, — долларовый миллионер, пишет Life.

По данным издания, узнав об этом, Ольга Бузова расплакалась. Она уже отмечала, что за некоторых участников проекта ей просто стыдно.

"Я стою два миллиона рублей?" — спросила главная героиня шоу ведущую Марину Кравец.

Издание напоминает, что ранее на проекте один из участников, Валентин Коробков, подрался с тремя соперниками. Как оказалось, причиной тому стал возможный компромат на Валентина, которого поклонники певицы называют самым таинственным участником проекта.