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Машины российских дипломатов в Киеве облили нечистотами и повредили. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу посольства.

Собеседник агентства отметил, что у машин также прокололи шины, оторвали номера, а краской хулиганы нарисовали оскорбительные надписи.

По словам сотрудников посольство, во время "акции" злоумышленники бросили на территорию дипобъекта несколько дымовых шашек.

На сайте посольства говорится, что стражи порядка "молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая".

Российское дипведомство готовит ноту протеста МИД Украины.

Уточняется, что инцидент произошел во дворе дома, где проходил ужин по случаю отставки главы Россотрудничества Константина Воробьева.

Злоумышленники оставили на асфальте надпись краской "Воробьев, прощай".

Воробьев уже подвергался нападению радикалов в Киеве в мае, когда шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. До этого они нападали на здание Россотрудничества, требуя закрыть его.