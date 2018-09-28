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Истребители пятого поколения F-35B ВВС США нанесли первый боевой удар в истории своего существования. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Military.com и ряд военных источников.

Сообщается, что удар был нанесен "в последние 24 часа" по целям террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ) в Афганистане. Данная модификация F-35 — единственная из трех, способная на вертикальную посадку. Также ей нужна минимальная дистанция для разбега.

Агентство пишет, что программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов и стала самой дорогой программой производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с рядом проблем, потратили на сотни миллиардов долларов больше изначальных планов, а также опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет.

Стоимость постройки одного F-35B оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.