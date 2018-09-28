Британские СМИ рассказали о третьем "отравителе" Скрипалей

Британские службы безопасности и контртеррористическая полиция установили личность третьего участника операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет "Дождь" со ссылкой на The Telegraph.
По сведениям газеты, этот человек также был агентом ГРУ и провел "разведку на месте" перед отравлением Скрипалей. The Telegraph отмечает, что сотрудник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как остальные участники предполагаемого покушения привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Полученные данные он якобы передал Руслану Боширову и Александру Петрову — людям, которых британские власти называют сотрудниками ГРУ и исполнителями атаки на Скрипалей.
Третий участник покушения, по сведениям издания, мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля и рассказать, какой именно дверью тот пользуется для входа и выхода.
Ранее издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что под именем Руслана Боширова на самом деле скрывается полковник российской разведки Анатолий Чепига.
Комментарии
А на самом деле Скрипалей вообще-то отравляли или нет? А то терзают смутные подозрения, что никакого отравления могло и не быть...
Последующий случай с женщиной и мужчиной из маргинальных слоев общества, кстати, в отношении самих Скрипалей не доказывает ничего.
Третий покуситель передал двоим информацию,где находится дом и где к нему прилажена дверь,в которую предатель Родины постоянно входит и выходит.
Кстати,может дочка случайно обнаружила этот пресловутый пузырёк с духами."Давни на кнопку",-ей папа сказал...
Да, уж! Попались сами и Президента подставили - ведь он на весь мир объявил, что это пиджаки...
это, конечно, позор. такое дельце не провернуть...
Столько денег потрачено впустую, репутация испорчена
это, конечно, позор. такое дельце не провернуть...
Столько денег потрачено впустую, репутация испорчена
Почему впустую - хлопцы перед делом неплохо расслабились и покувыркались в гостинице...
28.09.2018 10:50
- гость -
Фамилию в студию!
если Главгей Мира прынц Альбертик, логично, что Главгей России его дружок, которого он более 50 раз посетил за 5 лет их крепкой мужской дружбы
если Главгей Мира прынц Альбертик, логично, что Главгей России его дружок, которого он более 50 раз посетил за 5 лет их крепкой мужской дружбы
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Айяйяй, что у вас за домыслы о доблестных полковниках и Героях России.
агенты Шпили-Вилли шпиль 123 метра
Петров и Боширов,
сюжет этой песни,
нам всем подсказала Тереза,
Петров и Боширов,
они если честно,
ни правда,ни сказка,
а-деза.))
Тереза уже на следующий день просекла своим дамским чутьём и выдала всю подноготную:следы идут в Кремль.Ну а из того что выдала тереза всякие дожди,эхи,инсайдеры и белинкаты лепят конфетки ))причём постоянно и порционно.
Расследование давно завершено. И порционно выкладывают информацию - это часть работы разведки. Через ответную реакцию на раздражители, в виде вбросов через сми, выясняют недостающие детали.
13:22, ты тоже отрываешься как Петров и Васечкин? Это нормально?
ну да, тереза-деза... "Коммерсант" даже в родную деревню чепиги съездил и взял интервью у односельчан и одноклассников. вся деревня знает, что он грушник, и фото "героя" с паспорта 2004 года выложили, где он под настоящей фамилией.
Односельчанка полковника ГРУ Анатолия Чепиги заявила, что они и Руслан Баширов, обвиняемый Великобританией в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Юрия Скрипаля и его дочери Юлии, - это один и тот же человек. С жителями села Березовка, где долгое время жил Чепига, поговорили журналисты "Коммерсанта".
Жители Березовки на условиях анонимности рассказали изданию, что последний раз видели Чепигу около десяти лет назад, а последнее время следили за новостями об отравлении Скрипалей.
"Это он, Толя...Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его", — сказала собеседница "Коммерсанта", с которой Чепига близко общался в школе.
По словам женщины, Чепига окончил Березовскую школу в 1996 году и поступил в ДВОКУ. "Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был", - сказала изданию женщина. Она добавила, что узнает Чепигу на фотографиях, опубликованных СМИ.
Еще одна жительница Березовки сказала, что Чепига проходил "секретную службу в горячих точках" и "даже семья не была в курсе, где именно он находится". Она сказала, что видела Чепигу лет десять назад. По словам женщины, Чепига был почти лысым, но у него был открытый взгляд, а не исподлобья как на фотографии СМИ. Хотя цвет глаз также был карим.
"Коммерсант" отмечает, что отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 90-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) "Ивановская" в Березовке, а потом устроился в воинскую часть. По данным Kartoteka.ru, человек с аналогичными инициалами и фамилией входил в число соучредителей ЗАО СПМК "Ивановская" в Амурской области, мать работала бухгалтером на одном из предприятий.
Еще одна жительница Березовки сказала, что Чепига проходил "секретную службу в горячих точках" и "даже семья не была в курсе, где именно он находится".
Как????Как такое вообще возможно?Никто не знает о нем ничего,даже семья,но одна жительница деревни(!),знает о нем все,и служит то он ни где нибудь,а в горячих точках,и не просто так,а очень секретно!)))))
Да лупите уже наотмашь ,что это не простая жительница Березовки,а секретная доярка Чапман,известная спецслужбам Британии как радистка Кэт.И все они под колпаком у Терезы!)))))))))))))))))
Да и не Березовка это вовсе,а ГРУшино.)
Я то думаю , что это мои комменты сегодня не проходит . А это оказывается амиковцы обиделись на мое замечание , что СМИ это не зона , чтобы по " фене ботать " . Ну-ну , вы ещё забыли мне ответить _ " забирай свои игрушки и не писай в мой горшок " . Детский сад какой - то .
14:12, поменьше скобочек. Не убедительно и не смешно совсем.
Деревня не Березовка, а Терезамейковка. Завтра ее оптимизируют.
28.09.2018 13:39
- гость -
13:22, ты тоже отрываешься как Петров и Васечкин? Это нормально?
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Нет,давайте угрюмо смотреть,слушать и нюхать что отрывается от терезы мэй ))
Кстати,отгадайте почему в этом деле Путин велел употребить боевое отравляющее вещество советского производства?Во время его правления хорошие яды в РФ дефицитом стали?
Через сми выясняют недостающие детали...
То есть это никакая не провокация как раз для визга в сми? )
И дядя сэм строжится как раз из-за применения этого боевого ОВ
Путин велел употребить
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он тоже не великого ума деятель - вытащил этих лохов-"туристов" на ТВ оправдываться, признал этим косвенно сопричастность, теперь крыть нечем. иногда лучше молчать, чем говорить.
28.09.2018 15:25
- гость -
Может Терезафейковка?
15:36
- гость -
Но ведь доказано, что фейко СМИ - это российские издания и госструктуры.
Путин вытащил этих,как вы выразились,лохов-туристов,чтобы это дело выглядело ещё дурее как это представляет сама тереза мэй )
16:10
- гость -
Он тебе лично это рассказал?
28.09.2018 16:08
- гость -
Фейко-СМИ это у Трампушки в США.)
16:19
- гость -
Всё с тобой ясно) Иди-ка лучше Скабееву с Шейниным наверни, да рот не забудь вытереть, когда на люди решишь показаться)
15:28
Кстати,отгадайте почему в этом деле Путин велел употребить...
Совершенно очевидно отгадка Вам известна.И почему?
28.09.2018 16:29
- гость -
А при чем здесь Скабеева и Шейнин?Про фейко-сми вещал сам Трамп.
16:37
- гость -
Ты забыл хотя бы про распятого мальчика по 1 Каналу?
16:40
Этого "добра" на любом канале во всем мире выше крыши.
Этого "добра" на любом канале во всем мире выше крыши.
Тогда рашкинские СМИ ничем не лучше остальных?
Тогда рашкинские СМИ...
А это какие?Чьих будут?