Британские СМИ рассказали о третьем "отравителе" Скрипалей

Британские службы безопасности и контртеррористическая полиция установили личность третьего участника операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет "Дождь" со ссылкой на The Telegraph.

По сведениям газеты, этот человек также был агентом ГРУ и провел "разведку на месте" перед отравлением Скрипалей. The Telegraph отмечает, что сотрудник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как остальные участники предполагаемого покушения привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Полученные данные он якобы передал Руслану Боширову и Александру Петрову — людям, которых британские власти называют сотрудниками ГРУ и исполнителями атаки на Скрипалей.

Третий участник покушения, по сведениям издания, мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля и рассказать, какой именно дверью тот пользуется для входа и выхода.

Ранее издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что под именем Руслана Боширова на самом деле скрывается полковник российской разведки Анатолий Чепига.