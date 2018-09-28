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Новости

Британские СМИ рассказали о третьем "отравителе" Скрипалей

, ИА "Амител"
Третий участник покушения мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля

Фото: inforesist.org

Британские службы безопасности и контртеррористическая полиция установили личность третьего участника операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет "Дождь" со ссылкой на The Telegraph.

По сведениям газеты, этот человек также был агентом ГРУ и провел "разведку на месте" перед отравлением Скрипалей. The Telegraph отмечает, что сотрудник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как остальные участники предполагаемого покушения привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Полученные данные он якобы передал Руслану Боширову и Александру Петрову — людям, которых британские власти называют сотрудниками ГРУ и исполнителями атаки на Скрипалей.

Третий участник покушения, по сведениям издания, мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля и рассказать, какой именно дверью тот пользуется для входа и выхода.

Ранее издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что под именем Руслана Боширова на самом деле скрывается полковник российской разведки Анатолий Чепига.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.09.2018 08:35
- гость -

А на самом деле Скрипалей вообще-то отравляли или нет? А то терзают смутные подозрения, что никакого отравления могло и не быть...

Последующий случай с женщиной и мужчиной из маргинальных слоев общества, кстати, в отношении самих Скрипалей не доказывает ничего.

0  1
28.09.2018 08:42
- гость -

Третий покуситель передал двоим информацию,где находится дом и где к нему прилажена дверь,в которую предатель Родины постоянно входит и выходит.

0  0
28.09.2018 08:49
- гость -

Кстати,может дочка случайно обнаружила этот пресловутый пузырёк с духами."Давни на кнопку",-ей папа сказал...

0  1
28.09.2018 08:51
- гость -

Да, уж! Попались сами и Президента подставили - ведь он на весь мир объявил, что это пиджаки...

0  0
28.09.2018 09:19
- гость -

это, конечно, позор. такое дельце не провернуть...
Столько денег потрачено впустую, репутация испорчена

0  1
28.09.2018 09:19
- гость -

это, конечно, позор. такое дельце не провернуть...
Столько денег потрачено впустую, репутация испорчена

0  0
28.09.2018 09:21
- гость -

Почему впустую - хлопцы перед делом неплохо расслабились и покувыркались в гостинице...

1  0
28.09.2018 10:52
- гость -


28.09.2018 10:50
- гость -
Фамилию в студию!

0  0
28.09.2018 11:06
- гость -

если Главгей Мира прынц Альбертик, логично, что Главгей России его дружок, которого он более 50 раз посетил за 5 лет их крепкой мужской дружбы

0  1
28.09.2018 12:13
Злобная бабка

если Главгей Мира прынц Альбертик, логично, что Главгей России его дружок, которого он более 50 раз посетил за 5 лет их крепкой мужской дружбы
---------------
Айяйяй, что у вас за домыслы о доблестных полковниках и Героях России.

0  0
28.09.2018 12:14
- гость -

агенты Шпили-Вилли шпиль 123 метра

0  0
28.09.2018 12:56
- гость -

Петров и Боширов,
сюжет этой песни,
нам всем подсказала Тереза,
Петров и Боширов,
они если честно,
ни правда,ни сказка,
а-деза.))

0  0
28.09.2018 13:22
- гость -

Тереза уже на следующий день просекла своим дамским чутьём и выдала всю подноготную:следы идут в Кремль.Ну а из того что выдала тереза всякие дожди,эхи,инсайдеры и белинкаты лепят конфетки ))причём постоянно и порционно.

0  0
28.09.2018 13:33
Гость

Расследование давно завершено. И порционно выкладывают информацию - это часть работы разведки. Через ответную реакцию на раздражители, в виде вбросов через сми, выясняют недостающие детали.

0  0
28.09.2018 13:39
- гость -

13:22, ты тоже отрываешься как Петров и Васечкин? Это нормально?

0  0
28.09.2018 13:56
- гость -

ну да, тереза-деза... "Коммерсант" даже в родную деревню чепиги съездил и взял интервью у односельчан и одноклассников. вся деревня знает, что он грушник, и фото "героя" с паспорта 2004 года выложили, где он под настоящей фамилией.
Односельчанка полковника ГРУ Анатолия Чепиги заявила, что они и Руслан Баширов, обвиняемый Великобританией в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Юрия Скрипаля и его дочери Юлии, - это один и тот же человек. С жителями села Березовка, где долгое время жил Чепига, поговорили журналисты "Коммерсанта".

Жители Березовки на условиях анонимности рассказали изданию, что последний раз видели Чепигу около десяти лет назад, а последнее время следили за новостями об отравлении Скрипалей.

"Это он, Толя...Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его", — сказала собеседница "Коммерсанта", с которой Чепига близко общался в школе.

По словам женщины, Чепига окончил Березовскую школу в 1996 году и поступил в ДВОКУ. "Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был", - сказала изданию женщина. Она добавила, что узнает Чепигу на фотографиях, опубликованных СМИ.

Еще одна жительница Березовки сказала, что Чепига проходил "секретную службу в горячих точках" и "даже семья не была в курсе, где именно он находится". Она сказала, что видела Чепигу лет десять назад. По словам женщины, Чепига был почти лысым, но у него был открытый взгляд, а не исподлобья как на фотографии СМИ. Хотя цвет глаз также был карим.

"Коммерсант" отмечает, что отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 90-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) "Ивановская" в Березовке, а потом устроился в воинскую часть. По данным Kartoteka.ru, человек с аналогичными инициалами и фамилией входил в число соучредителей ЗАО СПМК "Ивановская" в Амурской области, мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

0  0
28.09.2018 14:12
- гость -

Еще одна жительница Березовки сказала, что Чепига проходил "секретную службу в горячих точках" и "даже семья не была в курсе, где именно он находится".

Как????Как такое вообще возможно?Никто не знает о нем ничего,даже семья,но одна жительница деревни(!),знает о нем все,и служит то он ни где нибудь,а в горячих точках,и не просто так,а очень секретно!)))))
Да лупите уже наотмашь ,что это не простая жительница Березовки,а секретная доярка Чапман,известная спецслужбам Британии как радистка Кэт.И все они под колпаком у Терезы!)))))))))))))))))

0  0
28.09.2018 14:18
- гость -

Да и не Березовка это вовсе,а ГРУшино.)

0  0
28.09.2018 14:32
гость

Я то думаю , что это мои комменты сегодня не проходит . А это оказывается амиковцы обиделись на мое замечание , что СМИ это не зона , чтобы по " фене ботать " . Ну-ну , вы ещё забыли мне ответить _ " забирай свои игрушки и не писай в мой горшок " . Детский сад какой - то .

0  0
28.09.2018 14:36
- гость -

14:12, поменьше скобочек. Не убедительно и не смешно совсем.

0  0
28.09.2018 15:25
- гость -

Деревня не Березовка, а Терезамейковка. Завтра ее оптимизируют.

0  0
28.09.2018 15:28
- гость -


28.09.2018 13:39
- гость -

13:22, ты тоже отрываешься как Петров и Васечкин? Это нормально?
-----------------------------------------
Нет,давайте угрюмо смотреть,слушать и нюхать что отрывается от терезы мэй ))
Кстати,отгадайте почему в этом деле Путин велел употребить боевое отравляющее вещество советского производства?Во время его правления хорошие яды в РФ дефицитом стали?

0  0
28.09.2018 15:33
- гость -

Через сми выясняют недостающие детали...
То есть это никакая не провокация как раз для визга в сми? )
И дядя сэм строжится как раз из-за применения этого боевого ОВ

0  0
28.09.2018 15:36
- гость -

Путин велел употребить
----------------------------------
он тоже не великого ума деятель - вытащил этих лохов-"туристов" на ТВ оправдываться, признал этим косвенно сопричастность, теперь крыть нечем. иногда лучше молчать, чем говорить.

0  0
28.09.2018 15:36
- гость -

28.09.2018 15:25
- гость -
Может Терезафейковка?

0  0
28.09.2018 16:08
- гость -

15:36
- гость -

Но ведь доказано, что фейко СМИ - это российские издания и госструктуры.

0  0
28.09.2018 16:10
- гость -

Путин вытащил этих,как вы выразились,лохов-туристов,чтобы это дело выглядело ещё дурее как это представляет сама тереза мэй )

0  0
28.09.2018 16:16
- гость -

16:10
- гость -

Он тебе лично это рассказал?

0  0
28.09.2018 16:19
- гость -

28.09.2018 16:08
- гость -
Фейко-СМИ это у Трампушки в США.)

0  0
28.09.2018 16:29
- гость -

16:19
- гость -

Всё с тобой ясно) Иди-ка лучше Скабееву с Шейниным наверни, да рот не забудь вытереть, когда на люди решишь показаться)

0  0
28.09.2018 16:32
- гость -

15:28
Кстати,отгадайте почему в этом деле Путин велел употребить...

Совершенно очевидно отгадка Вам известна.И почему?

0  0
28.09.2018 16:37
- гость -

28.09.2018 16:29
- гость -
А при чем здесь Скабеева и Шейнин?Про фейко-сми вещал сам Трамп.

0  0
28.09.2018 16:40
- гость -

16:37
- гость -
Ты забыл хотя бы про распятого мальчика по 1 Каналу?

0  0
28.09.2018 16:42
- гость -

16:40
Этого "добра" на любом канале во всем мире выше крыши.

0  0
28.09.2018 16:44
- гость -

Этого "добра" на любом канале во всем мире выше крыши.

Тогда рашкинские СМИ ничем не лучше остальных?

0  0
28.09.2018 16:46
- гость -

Тогда рашкинские СМИ...

А это какие?Чьих будут?

0  0
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