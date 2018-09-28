"Мисс Ирака - 2015" убили в Багдаде

В Багдаде застрелили первую с 1972 года победительницу национального конкурса красоты Тару Фарес, сообщает LIFE со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Как отмечается, 30-летняя женщина была застрелена в собственной спортивной машине. Две пули попали в голову, еще одна — в грудь.

В 2015 году Тара Фарес завоевала титул "Мисс Ирака", после чего на некоторое время переехала жить в Европу. Свою известность она получила за счет того, что публиковала в своем Instagram откровенные по меркам своих сограждан фотографии.