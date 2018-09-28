Экс-глава Приморья Тарасенко рассказал о своем дальнейшем месте работы

Бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что намерен связать свою дальнейшую деятельностью "с морем и портами", сообщает "РИА Новости"

"Покидаю пост с приятными чувствами — что-то сделал. Год пахал… Надо было быстро сделать, много сделать. Работал очень много. У меня такой работы не было даже на подводных лодках…", — рассказал Тарасенко.

Ранее президент России Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Также государства сообщил, что Тарасенко попросился на другую работу.

Напомним, Тарасенко начал неожиданно побеждать на выборах в Приморье после обработки 99% бюллетеней. После выборы по рекомендации ЦИК были признаны недействительными. До середины декабря будут назначены новые выборы губернатора Приморского края.