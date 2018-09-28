Пятница, 28 Сентябрь, 16:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какое время доставки готовой еды для вас наиболее удобное?

Спецпроекты

$ 65,84
€ 77,04
442371
Обь
82см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияМусорная реформа
Новости

Экс-глава Приморья Тарасенко рассказал о своем дальнейшем месте работы

, ИА "Амител"
"Покидаю пост с приятными чувствами - что-то сделал", - сказал Тарасенко

Фото: primgazeta.ru

Бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что намерен связать свою дальнейшую деятельностью "с морем и портами", сообщает "РИА Новости"

"Покидаю пост с приятными чувствами — что-то сделал. Год пахал… Надо было быстро сделать, много сделать. Работал очень много. У меня такой работы не было даже на подводных лодках…", — рассказал Тарасенко. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Также государства сообщил, что Тарасенко попросился на другую работу. 

Напомним, Тарасенко начал неожиданно побеждать на выборах в Приморье после обработки 99% бюллетеней. После выборы по рекомендации ЦИК были признаны недействительными. До середины декабря будут назначены новые выборы губернатора Приморского края.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.09.2018 12:03
Игорь

Я из Омска. По работе целый год наблюдал за работой ( во всех доступных аспектах) Андрея Тарасенко. Мониторил СМИ. Аж, привык! И мне даже отсюда - издалека очень жаль, что он не стал губернатором. Сильный, напористы человек! Удачи ему!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:49
Водитель трамвая осуждена в Барнауле за падение пенсионерки на дорогу 0
16:32
Мэрия Барнаула будет добиваться сноса автомойки в центре города через суд 4
16:24
Меда много не бывает: конкурс рецептов на Amic.ru 0
16:13
Депутаты предложили заменить в школах газировку и чипсы на зефир и мармелад 1
16:01
Стало известно, когда в Алтайский край придет резкое похолодание со снегом 0
15:51
Росстат в 2030 году планирует провести электронную перепись населения 1
15:37
Четыре алтайских спортсмена взяли медали на Первенстве мира по кикбоксингу 0
15:25
Льготные кредиты для молодежи по ставке в 2% предложили ввести в России 7
15:13
Автобус, Infiniti и "Нива": подробности массового ДТП в центре Барнауле 2
15:04
Семьи погибших в Беслане шокированы инсценировкой теракта ко дню памяти 3
14:49
Барнаулец угнал Honda CR-V и поставил на нее краденные номера от "Жигулей" 1
14:34
Китайским чиновникам напомнили о "кодексе бережливости" на праздниках 1
14:30
Ярмарка меха Кировской меховой фабрики в Барнауле 0
14:22
Авария с участием автобуса произошла в центре Барнаула 0
14:14
Проблему неприятного запаха минимизировали на Павловском тракте в Барнауле 1
14:02
Жительница Хабаровска подарила свою дочь подруге 1
13:48
От 0 до +24 градусов: какая погода будет в Алтайском крае на выходных 0
13:32
Без консервантов и усилителей: где купить итальянскую пиццу в Барнауле 0
13:23
Продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max официально стартовали в России 4
13:14
Комбайнер в Алтайском крае украл с бывшей работы 150 литров солярки 2
13:03
Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили 5
12:56
Житель Горного Алтая хотел купить Land Cruiser Prado, а лишился 50 000 руб. 0
12:34
Формулу расчета пенсий россиян изменят до 2024 года 21
12:26
Женщина в Барнауле набрала в магазине продуктов на 6500 руб. и просто ушла 10
12:13
"Против всех": новая партия появилась в Алтайском крае 3
12:04
США заявили об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии 5
11:52
Новая информационная система ЗАГС заработает в Алтайском крае с 1 октября 0
11:45
Счастье говорить: как выучить английский с нуля в увлекательной форме 0
11:33
Юбилейный "Забег младенцев" пройдет в Барнауле 20 октября 0
11:24
Экс-глава Приморья Тарасенко рассказал о своем дальнейшем месте работы 1
11:18
Водитель легковушки сбил шестилетнюю девочку на улице Юрина в Барнауле 1
11:04
Экс-главреда радио "Милицейская волна" арестовали по делу о хищении 1
10:55
Подозреваемого в убийстве мужчины в Барнауле нашли спустя 19 лет 0
10:34
Бобр "отключил" электричество в поселке на Алтае 9
10:30
Осеннее настроение гардероба: подборка модных образов 1
10:23
Пять человек из Барнаула выступят на кастинге проекта ТНТ "ТАНЦЫ" 2
10:16
Барнаульцы сообщили о жуткой пробке на улице Власихинской 2
10:02
Валуев ответил пенсионерке: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым" 40
10:00
Город больших скоростей: скорость 4G интернета в крае выросла на 33% 4
09:51
Квартирный вопрос: плюсы и минусы покупки жилья в спальном районе 7
09:34
Конкурс Amic.ru: Голосуем за классного классного! 9
09:30
В детском экологическом центре появился новый модуль голубиного питомника 0
09:23
Продовольственные ярмарки пройдут на восьми площадках в Барнауле 0
09:14
Задержан подозреваемый в избиении подростка с аутизмом в Казани 22
09:05
Совфед рассмотрит пенсионную реформу 3 октября 4
08:55
"Мисс Ирака - 2015" убили в Багдаде 2
08:41
Экс-спецназовец избил заблудившегося подростка с аутизмом в Казани 23
08:30
Как выбрать камин в дом или квартиру 0
08:25
Британские СМИ рассказали о третьем "отравителе" Скрипалей 36
08:06
С техникой на "ты": 5 аргументов в пользу занятий ребенка робототехникой 0
07:50
Лицо "оттепели" и пропагандист кукурузы: Никита Хрущев в фотографиях 34
07:34
Утонет в болоте или покажет, какой он хороший: чего ждут от Томенко 26
07:26
Да приБуDит с вами сила: новое утреннее шоу взорвет Барнаул 1
07:15
Двухуровневую квартиру с джакузи и террасой продают в Барнауле за 15 млн 3
07:03
Покупая - помогай: благотворительный магазин начал работу в Барнауле 5
06:48
Проверенный бренд: как на алтайских продуктах появляется "+100 к здоровью" 2
06:32
10 интересных фактов о неподражаемой Брижит Бардо 4
06:30
Volkswagen Golf – начало продаж в России 0
06:23
Фантастическое бабье лето в Барнауле: фоторепортаж с улиц города 9
06:14
Сентябрьское лето продолжается: в Алтайском крае потеплеет до +26 градусов 0
06:01
Рост детской смертности и падение рождаемости: демография Алтая за 2018 год 8
05:04
В Кремле прокомментировали расследование о "настоящем имени" Боширова 9
04:08
Американские F-35B нанесли первый в истории боевой удар 5
03:11
Машины российских дипломатов облили нечистотами в столице Украины 0
02:14
Участник шоу "Замуж за Бузову" готов продать общение с ней за 2 млн руб 2
01:21
В Минфине появился департамент по противодействию санкциям 2
00:14
Путин прибыл в Душанбе на саммит глав СНГ 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.