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Полиция в Барнауле выясняет обстоятельства наезда водителя автомобиля Nissan Bluebird на шестилетнюю девочку.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло накануне в 16:40 на улице Юрина в районе здания № 241.

"Установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Nissan Bluebird, двигаясь по улице Юрина со стороны Малахова в сторону Островского, допустил наезд на шестилетнюю девочку-пешехода, которая в сопровождении матери переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — отмечают в полиции.

Ребенка доставили в больницу для оказания помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.