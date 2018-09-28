США заявили об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что инцидент с крушением российского самолета Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую следует остановить, сообщает "РИА Новости".

"Сейчас в Сирии пять государственных вооруженных сил: американские, русские, турецкие, иранские и израильские — последние, во всяком случае, присутствуют в воздухе. Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга", — отметил Джеффри.

Он подчеркнул, что конфликт в Сирии нужно "заморозить любым возможным способом".

Ранее глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией.

17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек. Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошел из-за того, что летчики ВВС Израиля прикрылись российским самолетом и подставили его под огонь сирийских средств ПВО.