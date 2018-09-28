США заявили об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что инцидент с крушением российского самолета Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую следует остановить, сообщает "РИА Новости".
"Сейчас в Сирии пять государственных вооруженных сил: американские, русские, турецкие, иранские и израильские — последние, во всяком случае, присутствуют в воздухе. Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга", — отметил Джеффри.
Он подчеркнул, что конфликт в Сирии нужно "заморозить любым возможным способом".
Ранее глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией.
17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек. Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошел из-за того, что летчики ВВС Израиля прикрылись российским самолетом и подставили его под огонь сирийских средств ПВО.
Комментарии
Горе-вояки. Я удивлен, как тут обошлось без обвинений хохлов?
А где было прикрытие этого самолета?
Было бы прикрытие из пары истребителей и израильские самолеты не рискнули бы им прикрываться.
Сирия похожа на Балканы конца 19 - начала 20 века. соседи в своих интересах, прикрываясь благородными намерениями, делят чужую страну, а потом случается Мировая война 1 и 2 (и 3?).
А что делали наши военные самалеты на чужой территории?
Вот и спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри весь в недоумении руками разводит:Что они там делают?Вы,гость,мыслите с ним в одном направлении ))