Формулу расчета пенсий россиян изменят до 2024 года

Система расчета страховых пенсий может быть изменена в течение нескольких лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Корректировки содержатся в одобренных кабинетом министров "Основных направлениях деятельности правительства" до 2024 года. В документе упоминается балльная система, которая была введена в 2015 году.

Как пишет издание, по мнению властей балльную систему необходимо отменить. Впрочем, как отмечается, возможно будет лишь усовершенствована система расчетов.

Сегодня для получения страховой пенсии россияне должны достичь пенсионного возраста, накопить трудовой стаж и получить необходимое количество индивидуальных баллов. Последние при назначении выплат переводятся в рубли (на 1 января 2018 года один балл равен 81,49 рубля). Правительство ежегодно индексирует их ценность. К рассчитанной сумме прибавляется фиксированная выплата (на 1 января 2018 года — 4982,9 рубля). Чтобы получить страховые выплаты необходимо проработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. Через пять лет эти требования могут измениться до 15 лет и 30 баллов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла о планах отказаться от балльной системы в расчетах пенсий.