Пятница, 28 Сентябрь, 16:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какое время доставки готовой еды для вас наиболее удобное?

Спецпроекты

$ 65,84
€ 77,04
442371
Обь
82см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияМусорная реформа
Новости

Формулу расчета пенсий россиян изменят до 2024 года

, ИА "Амител"
Голикова ранее заявляла о планах отказаться от балльной системы в расчетах пенсий

Фото: infinica.ru

Система расчета страховых пенсий может быть изменена в течение нескольких лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Корректировки содержатся в одобренных кабинетом министров "Основных направлениях деятельности правительства" до 2024 года. В документе упоминается балльная система, которая была введена в 2015 году.

Как пишет издание, по мнению властей балльную систему необходимо отменить. Впрочем, как отмечается, возможно будет лишь усовершенствована система расчетов.

Сегодня для получения страховой пенсии россияне должны достичь пенсионного возраста, накопить трудовой стаж и получить необходимое количество индивидуальных баллов. Последние при назначении выплат переводятся в рубли (на 1 января 2018 года один балл равен 81,49 рубля). Правительство ежегодно индексирует их ценность. К рассчитанной сумме прибавляется фиксированная выплата (на 1 января 2018 года — 4982,9 рубля). Чтобы получить страховые выплаты необходимо проработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. Через пять лет эти требования могут измениться до 15 лет и 30 баллов. 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла о планах отказаться от балльной системы в расчетах пенсий.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.09.2018 12:43
- гость -

чо опять?

0  0
28.09.2018 12:43
- гость -

Чтобы получить страховые выплаты необходимо проработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. Через пять лет эти требования могут измениться до 15 лет и 30 баллов.

в общем благодаря путинской пенсионной рефоме пенсию будут получать только депутаты, госслужащие и силовики...

0  0
28.09.2018 12:45
- гость -

"Формулу расчета пенсий россиян изменят"... Понятно, опять грабить будут.
Действует феодальный принцип: не можешь отобрать незаконно - так измени закон и грабь законно.

0  0
28.09.2018 12:58
- гость -

Как же мне прекрасно на душе от таких новостей. Наконец то путинисты за все ответят.

0  0
28.09.2018 13:05
Она

Злорадство вернется и к вам добрые люди.

0  0
28.09.2018 13:07
- гость -

а кто электорат этой власти? Это пенсионеры сегодня, чем они ответят? Им прибавка пенсии на тыщу в год. Жизнью не избалованы, с голоду не умирают и ладно.

0  0
28.09.2018 13:07
- гость -

13:05
Она

Почему злорадство? Может это искренняя радость?

0  0
28.09.2018 13:08
- гость -

13:07
- гость -
а кто электорат этой власти? Это пенсионеры сегодня, чем они ответят?

Они за эту тыщу на многое готовы. Будем наблюдать.

0  0
28.09.2018 13:18
Гость

короче, вместо пенсионных баллов, россияне получат от власти по лицу

0  0
28.09.2018 13:25
- гость -

12:58
- гость -
Как же мне прекрасно на душе от таких новостей. Наконец то путинисты за все ответят.


Ответит все население , за исключением уже пенсов. Злорадство неуместно.

0  0
28.09.2018 13:30
Гость

В начале 2000-тысячный пенсию рассчитывали по коэффициенту, при моем коэф. 1,8 пенсию , по закону, ограничили коэф. 1,2. Потом ввели баллы и что будет следующее?

0  0
28.09.2018 13:48
- гость -

13:08
- гость -
Они за эту тыщу на многое готовы. Будем наблюдать.

Не вам их судить, они всю жизнь отработали и в старости лишняя тыща им в радость.
А вот те кто довели народ до такого состояния, ограбили, вот те обязательно должны ответить.
Вы то что сделали в этой жизни???

0  0
28.09.2018 13:58
- гость -

13.48 Не вам их судить, они всю жизнь отработали и в старости лишняя тыща им в радость.

А ведь правильно Шукшин с Валуевым сказали "Быть бедным не стыдно, стыдно быть дешевым." А ты рассказывая о тыще в радость - называешь их дешевыми.
Я же в этой жизни стал умным и за лишнюю тыщу не проголосую за вора. Так что кушайте и не обляпайтесь, работнички всей жизни.)

0  0
28.09.2018 14:30
Кузя

Арифметика классная у бальной системы:
- стаж 9 лет, баллов 13,8 - пенсия грубо 13,8х81,49=1124,56+4982,9=6107,46;
- стаж 15 лет, баллов 30 - пенсия 30х81,49=2444,7+4982,9=7427,6;
- стаж 40 лет, баллов 135- пенсия 135х81,49=11001,15+4982,9 =15984,05.
В первых двух случаях еще и доплатят до прожиточного минимума пенсионера, так что разница менее чем в два раза. Хотя по остальным показателям ( стаж и з/п, на основании которой и рассчитываются баллы) явно не в два. В связи с этим вопрос, стоит ли работать с белой з/п такой срок? Вопрос риторический, если что.

0  0
28.09.2018 14:33
- гость -

Гм, никогда не было и вот опять. Даешь пенсионные реформы раз в полгода.

0  0
28.09.2018 15:01
Гость

Напёрсточники

0  0
28.09.2018 16:05
- гость -

28.09.2018 13:58
- гость -
Я же в этой жизни стал умным и за лишнюю тыщу не проголосую за вора.

Мммм, это единственное ваше достижение? печально

0  0
28.09.2018 16:09
- гость -


- гость -
28.09.2018 13:58
- гость -
Я же в этой жизни стал умным и за лишнюю тыщу не проголосую за вора.

Безполезный ты человек, ну не проголосовал и что? где результат?

0  0
28.09.2018 16:33
- гость -

16:05
- гость -
Кушай и не обляпайся, достигший всего нытик)

0  0
28.09.2018 16:40
- гость -

Вот кто то стал умным, но дешевым, а кто то честно вкалывал на колхоз, на страну, но не разбогател. Но выпячивает своё я именно дешевка

0  0
28.09.2018 16:47
- гость -

16:40
- гость -
Вот кто то стал умным, но дешевым, а кто то честно вкалывал на колхоз, на страну, но не разбогател.

Видно как вы такие вкалывали. Ну и где теперь та страна с колхозами - Краснозадия? Вкалывали они...хыххыхых)))

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:49
Водитель трамвая осуждена в Барнауле за падение пенсионерки на дорогу 0
16:32
Мэрия Барнаула будет добиваться сноса автомойки в центре города через суд 4
16:24
Меда много не бывает: конкурс рецептов на Amic.ru 0
16:13
Депутаты предложили заменить в школах газировку и чипсы на зефир и мармелад 1
16:01
Стало известно, когда в Алтайский край придет резкое похолодание со снегом 0
15:51
Росстат в 2030 году планирует провести электронную перепись населения 1
15:37
Четыре алтайских спортсмена взяли медали на Первенстве мира по кикбоксингу 0
15:25
Льготные кредиты для молодежи по ставке в 2% предложили ввести в России 7
15:13
Автобус, Infiniti и "Нива": подробности массового ДТП в центре Барнауле 2
15:04
Семьи погибших в Беслане шокированы инсценировкой теракта ко дню памяти 3
14:49
Барнаулец угнал Honda CR-V и поставил на нее краденные номера от "Жигулей" 1
14:34
Китайским чиновникам напомнили о "кодексе бережливости" на праздниках 1
14:30
Ярмарка меха Кировской меховой фабрики в Барнауле 0
14:22
Авария с участием автобуса произошла в центре Барнаула 0
14:14
Проблему неприятного запаха минимизировали на Павловском тракте в Барнауле 1
14:02
Жительница Хабаровска подарила свою дочь подруге 1
13:48
От 0 до +24 градусов: какая погода будет в Алтайском крае на выходных 0
13:32
Без консервантов и усилителей: где купить итальянскую пиццу в Барнауле 0
13:23
Продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max официально стартовали в России 4
13:14
Комбайнер в Алтайском крае украл с бывшей работы 150 литров солярки 2
13:03
Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили 5
12:56
Житель Горного Алтая хотел купить Land Cruiser Prado, а лишился 50 000 руб. 0
12:34
Формулу расчета пенсий россиян изменят до 2024 года 21
12:26
Женщина в Барнауле набрала в магазине продуктов на 6500 руб. и просто ушла 10
12:13
"Против всех": новая партия появилась в Алтайском крае 3
12:04
США заявили об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии 5
11:52
Новая информационная система ЗАГС заработает в Алтайском крае с 1 октября 0
11:45
Счастье говорить: как выучить английский с нуля в увлекательной форме 0
11:33
Юбилейный "Забег младенцев" пройдет в Барнауле 20 октября 0
11:24
Экс-глава Приморья Тарасенко рассказал о своем дальнейшем месте работы 1
11:18
Водитель легковушки сбил шестилетнюю девочку на улице Юрина в Барнауле 1
11:04
Экс-главреда радио "Милицейская волна" арестовали по делу о хищении 1
10:55
Подозреваемого в убийстве мужчины в Барнауле нашли спустя 19 лет 0
10:34
Бобр "отключил" электричество в поселке на Алтае 9
10:30
Осеннее настроение гардероба: подборка модных образов 1
10:23
Пять человек из Барнаула выступят на кастинге проекта ТНТ "ТАНЦЫ" 2
10:16
Барнаульцы сообщили о жуткой пробке на улице Власихинской 2
10:02
Валуев ответил пенсионерке: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым" 40
10:00
Город больших скоростей: скорость 4G интернета в крае выросла на 33% 4
09:51
Квартирный вопрос: плюсы и минусы покупки жилья в спальном районе 7
09:34
Конкурс Amic.ru: Голосуем за классного классного! 9
09:30
В детском экологическом центре появился новый модуль голубиного питомника 0
09:23
Продовольственные ярмарки пройдут на восьми площадках в Барнауле 0
09:14
Задержан подозреваемый в избиении подростка с аутизмом в Казани 22
09:05
Совфед рассмотрит пенсионную реформу 3 октября 4
08:55
"Мисс Ирака - 2015" убили в Багдаде 2
08:41
Экс-спецназовец избил заблудившегося подростка с аутизмом в Казани 23
08:30
Как выбрать камин в дом или квартиру 0
08:25
Британские СМИ рассказали о третьем "отравителе" Скрипалей 36
08:06
С техникой на "ты": 5 аргументов в пользу занятий ребенка робототехникой 0
07:50
Лицо "оттепели" и пропагандист кукурузы: Никита Хрущев в фотографиях 34
07:34
Утонет в болоте или покажет, какой он хороший: чего ждут от Томенко 26
07:26
Да приБуDит с вами сила: новое утреннее шоу взорвет Барнаул 1
07:15
Двухуровневую квартиру с джакузи и террасой продают в Барнауле за 15 млн 3
07:03
Покупая - помогай: благотворительный магазин начал работу в Барнауле 5
06:48
Проверенный бренд: как на алтайских продуктах появляется "+100 к здоровью" 2
06:32
10 интересных фактов о неподражаемой Брижит Бардо 4
06:30
Volkswagen Golf – начало продаж в России 0
06:23
Фантастическое бабье лето в Барнауле: фоторепортаж с улиц города 9
06:14
Сентябрьское лето продолжается: в Алтайском крае потеплеет до +26 градусов 0
06:01
Рост детской смертности и падение рождаемости: демография Алтая за 2018 год 8
05:04
В Кремле прокомментировали расследование о "настоящем имени" Боширова 9
04:08
Американские F-35B нанесли первый в истории боевой удар 5
03:11
Машины российских дипломатов облили нечистотами в столице Украины 0
02:14
Участник шоу "Замуж за Бузову" готов продать общение с ней за 2 млн руб 2
01:21
В Минфине появился департамент по противодействию санкциям 2
00:14
Путин прибыл в Душанбе на саммит глав СНГ 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.