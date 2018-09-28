Формулу расчета пенсий россиян изменят до 2024 года

Система расчета страховых пенсий может быть изменена в течение нескольких лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники в правительстве.
Корректировки содержатся в одобренных кабинетом министров "Основных направлениях деятельности правительства" до 2024 года. В документе упоминается балльная система, которая была введена в 2015 году.
Как пишет издание, по мнению властей балльную систему необходимо отменить. Впрочем, как отмечается, возможно будет лишь усовершенствована система расчетов.
Сегодня для получения страховой пенсии россияне должны достичь пенсионного возраста, накопить трудовой стаж и получить необходимое количество индивидуальных баллов. Последние при назначении выплат переводятся в рубли (на 1 января 2018 года один балл равен 81,49 рубля). Правительство ежегодно индексирует их ценность. К рассчитанной сумме прибавляется фиксированная выплата (на 1 января 2018 года — 4982,9 рубля). Чтобы получить страховые выплаты необходимо проработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. Через пять лет эти требования могут измениться до 15 лет и 30 баллов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла о планах отказаться от балльной системы в расчетах пенсий.
Комментарии
чо опять?
Чтобы получить страховые выплаты необходимо проработать девять лет и получить 13,8 пенсионного балла. Через пять лет эти требования могут измениться до 15 лет и 30 баллов.
в общем благодаря путинской пенсионной рефоме пенсию будут получать только депутаты, госслужащие и силовики...
"Формулу расчета пенсий россиян изменят"... Понятно, опять грабить будут.
Действует феодальный принцип: не можешь отобрать незаконно - так измени закон и грабь законно.
Как же мне прекрасно на душе от таких новостей. Наконец то путинисты за все ответят.
Злорадство вернется и к вам добрые люди.
а кто электорат этой власти? Это пенсионеры сегодня, чем они ответят? Им прибавка пенсии на тыщу в год. Жизнью не избалованы, с голоду не умирают и ладно.
13:05
Она
Почему злорадство? Может это искренняя радость?
13:07
- гость -
а кто электорат этой власти? Это пенсионеры сегодня, чем они ответят?
Они за эту тыщу на многое готовы. Будем наблюдать.
короче, вместо пенсионных баллов, россияне получат от власти по лицу
12:58
- гость -
Как же мне прекрасно на душе от таких новостей. Наконец то путинисты за все ответят.
Ответит все население , за исключением уже пенсов. Злорадство неуместно.
В начале 2000-тысячный пенсию рассчитывали по коэффициенту, при моем коэф. 1,8 пенсию , по закону, ограничили коэф. 1,2. Потом ввели баллы и что будет следующее?
13:08
- гость -
Они за эту тыщу на многое готовы. Будем наблюдать.
Не вам их судить, они всю жизнь отработали и в старости лишняя тыща им в радость.
А вот те кто довели народ до такого состояния, ограбили, вот те обязательно должны ответить.
Вы то что сделали в этой жизни???
13.48 Не вам их судить, они всю жизнь отработали и в старости лишняя тыща им в радость.
А ведь правильно Шукшин с Валуевым сказали "Быть бедным не стыдно, стыдно быть дешевым." А ты рассказывая о тыще в радость - называешь их дешевыми.
Я же в этой жизни стал умным и за лишнюю тыщу не проголосую за вора. Так что кушайте и не обляпайтесь, работнички всей жизни.)
Арифметика классная у бальной системы:
- стаж 9 лет, баллов 13,8 - пенсия грубо 13,8х81,49=1124,56+4982,9=6107,46;
- стаж 15 лет, баллов 30 - пенсия 30х81,49=2444,7+4982,9=7427,6;
- стаж 40 лет, баллов 135- пенсия 135х81,49=11001,15+4982,9 =15984,05.
В первых двух случаях еще и доплатят до прожиточного минимума пенсионера, так что разница менее чем в два раза. Хотя по остальным показателям ( стаж и з/п, на основании которой и рассчитываются баллы) явно не в два. В связи с этим вопрос, стоит ли работать с белой з/п такой срок? Вопрос риторический, если что.
Гм, никогда не было и вот опять. Даешь пенсионные реформы раз в полгода.
Напёрсточники
28.09.2018 13:58
- гость -
Я же в этой жизни стал умным и за лишнюю тыщу не проголосую за вора.
Мммм, это единственное ваше достижение? печально
- гость -
28.09.2018 13:58
- гость -
Я же в этой жизни стал умным и за лишнюю тыщу не проголосую за вора.
Безполезный ты человек, ну не проголосовал и что? где результат?
16:05
- гость -
Кушай и не обляпайся, достигший всего нытик)
Вот кто то стал умным, но дешевым, а кто то честно вкалывал на колхоз, на страну, но не разбогател. Но выпячивает своё я именно дешевка
16:40
- гость -
Вот кто то стал умным, но дешевым, а кто то честно вкалывал на колхоз, на страну, но не разбогател.
Видно как вы такие вкалывали. Ну и где теперь та страна с колхозами - Краснозадия? Вкалывали они...хыххыхых)))