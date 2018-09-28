Фото: avtodrive.com

Полиция в Барнауле задержала горожанку 1992 года рождения, подозреваемую в краже продуктов из магазина.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в отдел полиции обратился директор магазина с заявлением о краже. Сумма причиненного ущерба составила около 6500 рублей.

Вскоре правоохранители установили и задержали девушку 1992 года рождения. Выяснилось, что ранее она была судима за аналогичное преступление.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело о краже.