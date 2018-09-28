Фото: avtodrive.com
Полиция в Барнауле задержала горожанку 1992 года рождения, подозреваемую в краже продуктов из магазина.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, в отдел полиции обратился директор магазина с заявлением о краже. Сумма причиненного ущерба составила около 6500 рублей.
Вскоре правоохранители установили и задержали девушку 1992 года рождения. Выяснилось, что ранее она была судима за аналогичное преступление.
Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
Человек есть хотел! А они на него в полицию! Изверги!
Супермаркеты рады скоро будут таким покупателям! Денег нет , а мы держимся!
Во все виноваты мужики
28.09.2018 12:38
- гость -
Во всем виноваты не мужики
понять, простить и накормить
Митенька ржевский
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Ну так и купи ей продуктов на 6500, если такой сердобольный.
Митенька ржевский
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Ну так и купи ей продуктов на 6500, если такой сердобольный.
А как ушла? Охрана не работает?
Супермаркеты с их прибылями не вызывают сочувствия, скорее наоборот.
ну так не ходите в магазины. покупайте крупу на заводе, фрукты и овощи - у производителей, мясо - у фермеров. и да... одежду и обувь тоже на фабриках берите.