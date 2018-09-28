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Жителя Алтайского края, работавшего комбайнером, подозревают в хищении 150 литров дизельного топлива со своей бывшей работы.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, на прошлой неделе в полицию обратился владелец склада из села Харлово . По его словам, со склада было похищено 150 литров дизтоплива.

"Полицейские установили, что кражу совершил бывший работник, который знал, как можно беспрепятственно проникнуть в помещение. Охраны на складе не было, ворота на территорию были закрыты на навесной замок. 24-летний мужчина, ранее работавший комбайнером у владельца склада, сорвал замок и проник на территорию", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Похищенное горючее он продал местному жителю. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.