Фото: Константин Причиненко/Amic.ru

Выходные на Алтае отметятся весьма разнообразной погодой — в субботу в регионе местами возможны дожди, а затем в крае вернется сухая и теплая погода.

Как сообщили порталу Amic.ru в алтайском ЦГМС, 29 сентября с прохождением холодного фронта северо-атлантического циклона, смещающегося через Каспийское море, местами в северных районах края пройдет небольшой дождь.

Также прохождение фронта будет сопровождаться сильным порывистым ветром. Дневные температуры в регионе составят +15...+20 градусов.

А вот в воскресенье и понедельник под влиянием антициклона над районами Алтайского края вновь установится сухая, теплая и спокойная погода.

При этом ночные температуры составят +3...+8 градусов, а в предгорьях термометры могут показать 0 градусов. Днем же воздух прогреется до +18...+24 градусов.

Впрочем, такая погода продержится недолго. Уже в первой половине следующей недели в Алтайском крае ожидается существенное похолодание.