Фото: Amic.ru

Более 1,8 миллиардов рублей из различных источников будет потрачено на дорожный ремонт в трех агломерациях Алтайского края в 2019 году. Об этом сообщил врио замминистра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин.

По его словам, в Федеральное дорожное агентство направлен план по ремонту на ближайшие 6 лет в рамках нового большого проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который будет состоять из других 4 подпрограмм. Согласно планам правительства, необходимо снизить смертность на дорогах до показателей европейских стран: 4 человека на 100 тысяч человек.

Дмитрий Коровин отметил, что есть четкое понимание о том, какие объекты будут отремонтированы в ближайшие три года. Сейчас идет формирование бюджета на 2019 года. Всего в программе будет участвовать по стране более 100 городов.

Со следующего года помимо Барнаульской агломерации в проекте будут участвовать Бийская и Рубцовская. В Последней, к слову, будет вестись ремонтные работы на дорогах исключительно за счет краевого и местного бюджетов. Барнаул из федерального бюджета в 2019 году получит около 680 миллионов рублей, Бийск — 369 миллионов. С учетом софинансирования, общий объем средств на ремонт дорог в трех агломерациях в следующем году составить чуть более 1,8 миллиарда рублей. По задумке властей, необходимо будет привести 86% дорог в нормативное состояние к 2024 году.

В ближайшие три года в рамках проекта "БКАД" в Барнауле планируется реконструкция улицы Попова, Взлетной, масштабная реконструкция проспекта Ленина, Аванесова. Также городские власти намерены отремонтировать и расширить мост в районе Нового рынка. Все эти работы довольного дорогостоящие.

По краевым дорогам продолжится реконструкция участка Белоярск — Заринск. На оставшиеся три года программы власти планируют устроить голосования, чтобы составить список участков, которые необходимо привести в нормативное состояние. Например, в планах — ремонт дорог в промышленной зоне краевой столицы.

Подводя итоги реализации федерального проекта в 2018 году, Дмитрий Коровин отметил, что все работы будут закончены к 1 октября. Всего подрядчики отремонтируют 80 километров покрытия. 63% всех дорог будет приведено в нормативное состояние. Мест концентрации ДТП должно снизиться с 60 до 30.