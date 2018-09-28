Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил создать для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по ставке 2%, сообщает "РИА Новости".

Соответствующее письмо Чернышов направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В своем обращении парламентарий отмечает, что россиянам от 18 до 30 сложно накопить на автомобиль, квартиру или на обучение в престижном вузе.

Любой кредит предполагает многолетнюю кабалу и начисление огромных процентов, добавил депутат.

"Но решить эту проблему и помочь молодым способно государство, создав для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2%", — говорится в письме.

По мнению Чернышова, льготный кредит с минимальным процентом даст новому поколению россиян реальный шанс на нормальную полноценную жизнь, создание семьи, развитие своего бизнеса, покупку квартиры или машины.