Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил создать для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по ставке 2%, сообщает "РИА Новости".
Соответствующее письмо Чернышов направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В своем обращении парламентарий отмечает, что россиянам от 18 до 30 сложно накопить на автомобиль, квартиру или на обучение в престижном вузе.
Любой кредит предполагает многолетнюю кабалу и начисление огромных процентов, добавил депутат.
"Но решить эту проблему и помочь молодым способно государство, создав для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2%", — говорится в письме.
По мнению Чернышова, льготный кредит с минимальным процентом даст новому поколению россиян реальный шанс на нормальную полноценную жизнь, создание семьи, развитие своего бизнеса, покупку квартиры или машины.
Комментарии
И страховку в полкредита)
Медленно публикуете, уже раскритиковали в ЦБ это идею так как банки ничего не смогут зарабатывать на этом
при ключевой ставке 7,5% давть кредиты под 2% годовых это фантастика ))
28.09.2018 15:37 в дополнение к вашему комментарию "Переизбыток денег в российских банках впервые превысил 4,5 трлн рублей" ...и все это получено с кредитования лиц без вкладывания денег в развитие экономики... причем в огромнейшей доле именно с физлиц получено. Дошло уже до того, что банки сами начинают выступать кредиторами Банка России http://www.amic.ru/news/414048/
наши депутаты делают предложения по западному образцу, чего другого предложить и не могут
28.09.2018 15:37
- гость -
Медленно публикуете, уже раскритиковали в ЦБ это идею так как банки ничего не смогут зарабатывать на этом
гос банк может дать кредит в 2% и обязать молодого человека например работать в госсекторе до полного погашения, или работать там где укажут и в том регионе где укажут
28.09.2018 16:12
майор
да где же вы нашли у нас госбанк???