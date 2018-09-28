В Комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законодательно запретить продажу в школах газированных лимонадов, шоколадных батончиков, сухариков и чипсов, заменив их фруктами и мармеладом.

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка", — заявил заместитель председателя комитета Леонид Огуль.

По его словам, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир.

Огуль сказал, что готов подготовить соответствующий законопроект и, в случае одобрения экспертным советом фракции, внести на рассмотрение Госдумы.