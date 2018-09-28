Все четыре спортсмена из Алтайского края, принявшие участие в Первенстве мира по кикбоксингу в итальянском городе Йезоло, вернулись домой с медалями. О победе рассказали сами боксеры и их наставники на пресс-конференции в краевом управлении спорта и молодежной политики в пятницу, 28 сентября.

"Участие в соревнованиях приняло около 2,5 тысяч спортсменов из 66 стран. Алтайский край в составе сборной России (250 человек — прим.ред.) представили четверо боксеров. Результат наших спортсменов заслуживает огромного уважения, для нашей федерации и алтайского спорта — это большая гордость. Ребята отдавали все силы, бои были напряженные, соперники — высокого класса, каждая победа — заслуженная", — прокомментировал президент Федерации кикбоксинга Алтайского края, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов.

Первенство мира по кикбоксингу проходило с 15 по 23 сентября. Уроженец поселка Новый зори Дмитрий Томилин (2000 года рождения) стал победителем в весовой категории до 75 кг. Он выиграл все четыре боя в разделе "фулл-контакт с лоу-кик". Дмитрий уверено победил всех соперников и принес российской сборной золото. И он фактически деклассировал своих соперник.

Серебряные медали в копилку команды положили Никита Таран (2002 г.р.), Алексей Малышев (2003 г.р.) и Владислав Быков (2000 г.р.). Они провели по три боя. Причем, по мнению российской стороны, все три финальных боя были спорными. И в случае с Никитой Тараном, федерация считает, что победа его соперника — субъективное мнение судейства.

"В этом виде спорта российская сборная на мировом уровне всегда доминирует. Судите сами: у России на этом Первенстве 73 золотые медали, на втором месте венгры с 19 медалями, на третьем Италия с 17 медалями. Серебро Россия взяла 59 раз, Венгрия 17, Италия 15. Большинство бронзовых медалей тоже у нас. Обычно в финальных боях встречаются российский боксер и российский боксер. А потому когда в финал выходит представитель другой страны, судьи могут вот так иногда отдавать победу не россиянам. Хотя не всегда это однозначный выигрыш", — пояснил Перерядов.

Однако алтайские спортсмены и их наставники на судейство не жалуются и серебром нисколько не расстроены. Даже наоборот.

"Это действительно высокий результат. В кикбоксинге конкуренция растет каждый год. Да, Россия никому не проигрывает более 16 лет, но соревнования такого уровня становятся всё сильнее. И с каждым годом медали, которые мы привозим, всё тяжелее и тяжелее даются. В этом году сборная Алтая была серьезно подготовлена. Ребята были в хорошей форме, бои были хорошие. Мы считаем, что все наши ребята выиграли", — сказал старший тренер алтайский федерации кикбоксинга, старший тренер российской сборной в разделе "лоу-кик" Александр Кузьменко.

Так и по мнению Вячеслава Перерядова, федерации России по кикбоксингу на высоком уровне, на ходу, как говорят спортсмены. И это правильно, что молодые спортсмены растут в конкурентном коллективе. Отдельно он поблагодарил управление по спорту, без поддержки который столько высокие награды было не привезти.

Как признались сами спортсмены, на Первенстве было не просто. Очень много соперников, чужая страна, высокие ожидания от тренеров и сборной, но каждый выложился максимально.