Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Резкое похолодание с дождями, а местами и с мокрым снегом придет в Алтайский край уже на следующей неделе, сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре.

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, понедельник, 1 октября ожидается еще теплым.

Однако затем с прохождением атмосферных фронтов западного циклона, смещающегося по центральным районам Западной Сибири, и затоком воздушных масс из Арктики, температуры воздуха в крае понизятся к ночи 3 октября до слабоотрицательных-слабоположительных. Днем в среду, 3 октября, будет всего +5...+10 градусов.

В алтайском ЦГМС подчеркнули, что прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками различной интенсивности в виде дождя, а местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом.

Также отметим, что согласно предварительному прогнозу на октябрь, средняя месячная температура воздуха ожидается в диапазоне +2…+7 градусов, что выше нормы на 1,5-2,5 градуса.