Валуев объяснил свой призыв к россиянам не стыдиться бедности

Депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему использовал фразу режиссера и писателя Василия Шукшина о бедности, отвечая на обращение пенсионерки, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

27 сентября жительница Кемеровской области во время онлайн-конференции написала в чате, что ей "неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России". В ответ Валуев процитировал Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".

"Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что же остается? Не будем классиков подвергать... Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос", — заявил Валуев.

Подобное заявление парламентария вызвало бурную реакцию в обществе.

Валуев, согласно официальной информации на сайте Госдумы, зарабатывает около 900 тысяч рублей в месяц.

За 2017 год доход депутата составил 10,5 миллиона рублей.