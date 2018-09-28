Валуев объяснил свой призыв к россиянам не стыдиться бедности

Депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему использовал фразу режиссера и писателя Василия Шукшина о бедности, отвечая на обращение пенсионерки, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
27 сентября жительница Кемеровской области во время онлайн-конференции написала в чате, что ей "неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России". В ответ Валуев процитировал Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".
"Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что же остается? Не будем классиков подвергать... Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос", — заявил Валуев.
Подобное заявление парламентария вызвало бурную реакцию в обществе.
Валуев, согласно официальной информации на сайте Госдумы, зарабатывает около 900 тысяч рублей в месяц.
За 2017 год доход депутата составил 10,5 миллиона рублей.
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