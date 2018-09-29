Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на шестом уровне девятиэтажного кирпичного дома на проспекте Красноармейском.
"4к+кухня+гостиная, сушилка, пластиковые окна, кафель, железная дверь, домофон, окна выходят во двор и торец, отличное место, хорошее состояние, подъезд после ремонта", — отмечает автор объявления.
Продавец также акцентирует внимание на том, что квартира расположена в районе с развитой инфраструктурой.
Комментарии
Ужас какой...и за 7 млн...просто жуть