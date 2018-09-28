Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2018 года на военную службу, сообщает "Интерфакс".
Согласно документу, на военную службу призываются 132 тысячи 500 граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв будет осуществлен с 1 октября по 31 декабря 2018 года.
Одновременно из рядов Вооруженных сил будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых по призыву истек.
Указ от 28 сентября вступил в силу со дня опубликования. Документ размещен на портале правовой информации.
В прошлом году на военную службу осенью призывались 134 тысячи граждан.
Комментарии
Вот кому материнский капитал башлял тех и забирай под пушечное мясо
А остальные Вове ни чего не должны
Губера присланного можете забрать, а то всё косит мажорик от службы