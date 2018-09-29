Ритейл наступает: Горный Алтай получит три "Пятерочки" до конца года

X5 Retail Group объявила об открытии первого магазина "Пятерочка" в Горно-Алтайске и пообещала запустить еще две торговые точки в Республике Алтай до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Развитие торговых сетей в городах с населением менее 100 тысяч человек (в Горно-Алтайске живет около 63 тысяч человек — прим. Amic.ru) – часть стратегии X5. На сегодняшний день более 45% магазинов "Пятерочка" находится в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.

Общий ассортимент первого магазина в Горно-Алтайске составляет более 5 000 позиций, среди которых представлена также продукция сибирских товаропроизводителей. В частности покупателям "Пятерочки" в столице Республики Алтай доступна продукция поставщиков из Новосибирской, Омской, Кемеровской области и Алтайского края. Более того, товары производителей Алтайского края на полках магазина выделены специальными стопперами "Выбираю Алтайское".

До конца года торговая сеть планирует открыть в Республике Алтай еще два магазина (второй в Горно-Алтайске и первый в селе Майма), благодаря чему число новых рабочих мест составит более 30.

В Сибирском федеральном округе торговая сеть "Пятёрочка" начала свою операционную деятельность в августе 2016 года, открыв первые магазины в Новосибирске. По состоянию на сентябрь 2018 года в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и в Алтайском крае работают 379 магазинов "Пятерочка". В сентябре 2017 года X5 открыла в Новосибирске крупный распределительный центр площадью 17 тысяч кв. м для обеспечения поставок в Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую области и Алтайский край. Второй подобный объект (площадью 38 тысяч кв. м) запустят в столице Сибири в 2019 году.

Торговые сети и распределительные центры X5 Retail Group расположены в 63 субъектах Российской Федерации на территории 7 федеральных округов. Чистая розничная выручка X5 Retail Group по СФО во II квартале 2018 года составила 1,2%. Кстати, пока в Сибири X5 Retail Group развивает только один бренд— "Пятерочку". Торговые сети "Перекресток", "Карусель" и "Экспресс" (т.н. магазины "у дома") в СФО еще не открывались.