МИД России вручил ноту посольству Украины из-за инцидента в Киеве

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с участием радикалов на территории российского торгового представительства в Киеве, сообщается на сайте ведомства.

"Особый цинизм происходившему придавал тот факт, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов", — говорится в тексте.

Также подчеркнули, что очередная "наглая выходка" украинских радикалов в отношении российских диппредставительств является нарушением положений международных документов.

"Видимо, таким образом украинское руководство понимает "европейские демократические ценности", — отметили в ведомстве.

В МИД также призвали украинскую сторону публично осудить произошедшее.

27 сентября сообщалось, что неизвестные облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов в Киеве, а также бросили на территорию дипмиссии дымовые шашки и оставили надписи оскорбительного содержания. В результате ЧП никто из дипломатов не пострадал.

Впоследствии в МИД России был вызван советник-посланник посольства Украины в Москве, ему была вручена нота протеста.