Компания "Кэшбери", чью деятельность Центробанк счел подозрительной, развернула свою деятельность практически по всей стране, в том числе и на территории Алтайского края, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на пресс-службу отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Банка России.

Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. По экспертным оценкам, группе удалось привлечь несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которая выявлена за последние годы.

"Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери". Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды", — пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

"Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности "Кэшбери" были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке", — отметил Лях.