Покупателем "Челси" у Абрамовича может стать сооснователь Microsoft

Сооснователь Microsoft Пол Аллен заинтересован в покупке лондонского футбольного клуба "Челси" у Романа Абрамовича, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Sun.

В настоящее время 65-летний американский бизнесмен является владельцем ФК "Сиэтл Саундерс", который представляет американскую лигу MLS, клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд" и команды "Сиэтл Сихокс", выступающей в американском футболе.

Отмечается, что Аллен уже пообщался на эту тему с футбольным агентом Пинхасом Захави, который является близким другом Абрамовича.

Ранее сообщалось, что Абрамович рассматривает варианты продажи "Челси" от 3 млрд фунтов стерлингов. Также сообщалось, что он уже отклонил одно предложение о покупке клуба за 2,3 млрд фунтов.

Bloomberg ранее писал, что основная причина продажи футбольного клуба - реструктуризация активов на фоне возможных санкций со стороны США, а также проблемы с британской визой, которые возникли у Абрамовича весной, после чего он получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.

Роман Абрамович купил футбольный клуб "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов в 2003 году. До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах и европейских соревнованиях. С 2003 по 2018 год клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.