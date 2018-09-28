Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала радиостанции "Говорит Москва", что сейчас зарплата депутата составляет около 380 тысяч рублей.

"Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", — отметила Ганзя.

"Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю", — пояснила депутат, подчеркнув, что деньги на подобные мероприятия берет из своей зарплаты.

"Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так", — добавила она.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев призвал пенсионерку не стыдиться бедности, процитировав кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".

В среду на заседание Госдумы депутаты Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли в майках с лозунгами против пенсионной реформы. Спикер Вячеслав Володин отреагировал на поведение депутатов: "На зарплату депутата можно пиджак купить. И галстук. У нас заработные платы выше, чем у тех, кто нас выбирал".