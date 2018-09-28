Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v — David Lipson (@davidlipson) 28 сентября 2018 г.

По уточненным данным, цунами высотой до двух метров обрушилось на остров Сулавеси. Данных о жертвах нет.

Как сообщает издание News18, цунами обрушилось на город Палу, но вода уже отступила.

Ранее у берегов Индонезии произошло четыре землетрясения магнитудами 6,1, 7,4 и 5,8. Подземные толчки были зафиксированы у полуострова Минахаса и острова Сулавеси.