Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии будет усилена в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимира Михеева.

Михеев рассказал, что решение о расширении средств РЭБ в Сирии уже принято. По его словам, это произойдет в те же сроки, что и поставка в Сирию зенитно-ракетных систем С-300, то есть в ближайшие две недели.

"В эти же сроки туда придут и будут развернуты на новых позициях системы РЭБ", — отметил Михеев.

Он также рассказал, что парк российских самолетов-разведчиков Ил-20, один из которых был сбит в Сирии, могут оборудовать новейшими системами РЭБ.

По словам Михеева, Ил-20 — достаточно старый самолет, и концерн будет готов оснастить его современными средствами радиоэлектронной защиты, если Минобороны поставит такую задачу.