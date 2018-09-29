Ученым удалось обнаружить новый вид высокогорных колибри, сообщает LIFE со ссылкой на журнал The Auk: Ornithological Advances.

Новый вид получил название Oreotrochilus cyanolaemus, или синегорлая горная звезда, и относится к роду колибри-горных звезд, которые обитают в Андах.

Птицы размером от 10 до 13 сантиметров встречаются на площади около 100 квадратных километров.

Из-за не очень обширного ареала и небольшой популяции, которая не превышает 750 особей, данный вид находится на грани полного исчезновения.