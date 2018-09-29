Лавров предупредил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии

Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций в Сирии с использованием химического оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на ГА ООН, сообщает "РИА Новости".

Лавров напомнил, что по территории Сирии 14 апреля под сфальсифицированным предлогом были нанесены ракетные удары.

"Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия", — отметил он.

Лавров также указал, что приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать "помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов".