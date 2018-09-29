Депутат Госдумы объяснила недовольство заработком в 380 тысяч рублей

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя в своем Facebook объяснила слова о нехватке зарплаты в 380 тысяч рублей.

Также Ганзя выразила негодование в связи с шумихой, которая поднялась на фоне этого заявления. В частности, как было отмечено, она не "жаловалась" на свою зарплату, а просто отрицательно ответила на вопрос, считает ли она ее справедливой.

Она разъяснила, что большая часть заработка уходит на материальную помощь обратившимся к ней людям, призы на спортивные соревнования, лечение, подарки и проведение мероприятий детским учреждениям и не только.

По ее словам, у нее нет фондов, поэтому приходится оказывать помощь из собственной зарплаты.

"Но просьб так много, что и такой зарплаты не хватает, чтобы всем помочь. <…> Чтобы поставить точку в этом вопросе, скажу. Если бы у меня была зарплата 100 миллионов, мне бы ее тоже не хватало. Потому что нуждающихся гораздо больше, чем денег", — заключила Ганзя.